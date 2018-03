Titolo originale: Bride of Frankestein

Regia: Bill Condon, Gal Gadot

Cast: Javier Bardem

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 14 febbraio 2019

"La moglie di Frankenstein" è il remake dell'omonima pellicola del 1935, uno dei più celebri film horror di sempre.

La moglie di Frankenstein: il remake di Bill Condon

Il remake dell'omonimo e celeberrimo film del 1935, di James Whale, è diretto da Bill Condon. L'ammirazione di quest'ultimo per Whale è nota a molti: Condon ha infatti vinto l'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale nel 1999 con il film "Demoni e dei", biopic incentrato proprio sulla vita di Whale.

In merito al remake de "La moglie di Frankenstein", Condon ha dichiarato: "Sono molto eccitato all'idea di portare sul grande schermo una nuova versione de La Moglie di Frankenstein. La pellicola originale di James Whale è uno dei capolavori assoluti della storia del cinema e la Sposa è la creatura femminile più iconica di sempre".

I due protagonisti della pellicola sono interpretati da Javier Bardem (vincitore del premio Oscar come Miglior attore non protagonista per "Non è un paese per vecchi") e Gal Gadot ("Notte folle a Manhattan", "Innocenti bugie", "Wonder Woman", "Justice League").

"La moglie di Frankenstein" è la seconda pellicola del nuovo franchise dell'Universal Pictures, chiamato Dark Universe e incentrato sulle figure dei mostri. Rispetto a questo progetto, Bill Condon ha affermato: "Per me, il film diretto da James Whale è tra i migliori in assoluto. Come sapete, il personaggio della moglie appare negli ultimi cinque minuti per poi essere distrutto, per cui questo film sarebbe una sorta di continuo per immaginare come sarebbe stato il terzo capitolo di Frankenstein, con la differenza che lo faremo nel 2018".