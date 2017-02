Regia: Max Nardari

Cast: Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta

Genere: Commedia, Colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 30 Marzo 2017

Il protagonista è Martino, a cui si aprono le porte delle scuole medie, un periodo difficile per la formazione di un bambino che sta per diventare un adolescente, soprattutto se sei diverso da tutti gli altri. Martino è infatti l'unico della sua classe a non avere i genitori separati. L'undicenne Invece di rallegrarsi per la cosa, inizia a nutrire un sentimento di invidia verso i suoi compagni, che ricevano costosi regali dai loro genitori e relativi partner, che fanno a gare per conquistare la preferenza dei bambini. Martino escogita perciò un piano per far divorziare i suoi genitori così da omologarsi alla massa e ottenere gli stessi benefici dei suoi compagni di classe. Non fa i conti, però, con le conseguenze e con cosa la sua idea potrebbe comportare. La situazione sembra degenerare, riuscirà Martino a rimettere a posto i mattoni del muro che ha fatto crollare?

"La mia famiglia a soqquadro" porta in scena un tema interessante con ironia, mostrando come la normalità sia soppiantata dall'eccezione, che ne assume il posto rilevante. Quello del film sembra un mondo a rovescio, ma non molto distante dalla nostra realtà. La sana normalità viene percepita da Martino come un disagio e agli occhi di un bambino regali e viaggi lussuosi sembrano 'el dorado', ma non riesce a rendersi conto che la facciata preziosa nasconde un monumento fatiscente finché non è lui stesso ad entrarci.

La pellicola è una commedia amara, che porta lo spettatore alla riflessione sul mondo in cui viviamo e su come un adolescente cerchi di essere accettato, comportandosi allo stesso modo degli altri, arrivando a volte a snaturarsi e in questo caso a snaturare l'ambiente in cui vive felicemente. All'interno può essere distinta anche una critica ai tempo moderni, che hanno messo in crisi la famiglia tradizionale.

La mia famiglia a soqquadro: il regista e il cast

Il film è il primo di importanza considerevole del regista Max Nardari, che finora ha diretto commedie frizzanti come la trilogia "Lui & l'altro", "Lei & l'altra" e "Noi & gli altri", che fa i conti ora con un qualcosa più in stile francese.

Nel cast il giovanissimo Gabriele Caprio, nei panni del protagonista, noto già come il doppiaggio nel "Pinocchio" di Enzo D'Alò e la comparsa in serie tv, tra cui "Che Dio ci aiuti". Interpreteranno i genitori di Martino, Bianca Nappi, l'attrice di Ferzan Ozpetek ("Mine vaganti"e "Magnifica presenza"), e Marco Cocci ("L'ultimo Bacio" di Gabriele Muccino). Ne "La mia famiglia a soqquadro" sarà presente anche Eleonora Giorgi, che non ha certo bisogno di presentazioni, come nonna del bambino.