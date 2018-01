La Mélodie – 2018

Regia: Rachid Hami

Cast: Kad Merad, Slimane Dazi, Samir Guesmi, Corinne Marchand, Constance Marchand, Constance Dollé, Sofiene Mamdi

Genere: Drammatico, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 29 marzo 2018

Simon è un noto violinista che non ha ingaggi da tempo e accetta, perciò, di tenere un corso di violino ad una classe di scuola media composta da allievi non facili. Tra di loro c'è Arnold, un ragazzo di origine centro-africana, che si dimostra molto portato per lo strumento. Sarà proprio Arnold a far riscoprire a Simon l'amore per la musica. L'intera classe, insieme al proprio insegnante, dovrà superare una serie di ostacoli per poter partecipare al concerto di fine anno della Filarmonica di Parigi.

"La Mélodie": Hami e la straordinaria forza della musica

Rachid Hami torna sul grande schermo con "La Mélodie". La pellicola è molto più che un film sulla musica, toccando tantissimi aspetti sociali e culturali di una Parigi nascosta ed emarginata. Protagonista de "La Mélodie" è Simon, un noto violinista ormai disilluso che accetta di tenere un corso ad una classe di scuola media. Insegnare a questi ragazzi sarà tutt'altro che facile per il musicista: egli si trova, infatti, di fronte ad un gruppo molto indisciplinato, proveniente da situazioni degradate e difficili. Sembra che la curiosità per l'apprendimento non possa esistere in un contesto come questo e Simon è quasi sul punto di mollare.

Grazie ad Arnold, un talentuoso ragazzo molto portato per il violino, Simon trova la forza per continuare a tentare di far scoprire l'amore per la musica alla sua classe. Inaspettatamente, è proprio l'insegnante ad imparare di più da questa esperienza: riscoprendo il proprio amore per la musica, capisce anche che il violino è più di uno strumento per i suoi ragazzi. Nell'apprendimento della tecnica, questi giovani troveranno una via d'uscita alle loro personali situazioni difficili, arrivando a comprendere che forza straordinaria ha la musica.