Regia: Alfredo Lo Piero

Cast: Giacomo Brignone

Genere: Documentario, Drammatico, colore

Durata: 77 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Distribuzione Indipendente

Data di uscita: 20 Settembre 2018

"La libertà non deve morire in mare" è un film documentario diretto da Alfredo Lo Piero, che cerca di spiegare i motivi che spingono i migranti a rischiare la vita in mare per raggiungere le coste Europee, e anche il grande animo degli abitanti di Lampedusa nei confronti di queste persone.

"La libertà non deve morire in mare" porta sul grande schermo un tema attuale come quello dell'immigrazione, e lo fa, andando oltre i termini di cifre, computo statistico dei sopravvissuti e dei morti, raccontando le storie, le vite, i sogni spezzati e i sogni ancora da perseguire. La pellicola nasce proprio con questi propositi: restituire voce a chi, finora non l'ha mai avuta, con uno scopo documentaristico.

"La libertà non deve morire in mare" pone di fronte alla macchina da prese persone reali, che dicono ciò che vogliono e che sentono. Da una parte, ci sono "vittime" degli eventi che a causa di qualcuno o qualcosa sono dovute fuggire dal loro paese per cercare una via di scampo, dall'altra ci sono tutte quelle persone che, per lavoro, per caso, per scelta politica o per semplice carità cristiana, hanno dato ospitalità nella propria terra e le hanno aiutate con tutti i mezzi a loro disposizione.

Quindi, tutte le storie mostrate ne "La libertà non deve morire in mare" sono vere, che ci immergono da un lato nelle tragedie, che i migranti devono sopportare, e dall'altro non perde l'occasione di far vedere la speranza dietro tanto orrore.

L'unico elemento "non reale" presente nel film è la voce narrante, che serve da collante per tutte le voci: rappresenta la riflessione collettiva sull'argomento.