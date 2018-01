La libertà della luna – 2017

Regia: Alessandro Scillitani

Cast: n/d

Genere: Documentario, Colore

Durata: 75 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: n/d

Data di uscita: 8 gennaio 2018

Sono storie di persone non comuni che vivono in modo originale, non seguendo quei schemi moderi che ci rendono tutti uguali. Queste persone sono poeti, scrittori, artisti, collezionisti, sono persone semplici che spesso vengono ignorate. Sono portatori di racconti straordinari, lontani ma spesso a portata di mano. Loro che trascorrono le giornate in modo originale come se vivessero veramente dall’altra arte della luna.

La libertà della luna: per conoscere persone straordinarie

“La libertà della luna” è un film scritto, diretto e prodotto da Alessandro Scillitani. Non si può categorizzare nella sezione documentario e neanche come film biografico: è un film che contiene la poetica e la sensibilità di un artista poliedrico e in crescente ascesa.

“La libertà della luna” è nato come un lavoro autonomo alla ricerca di poeti, artisti, persone semplici che vivono in maniera non convenzionale. Secondo il regista rappresenta la sua opera più sincera, onesta e pura.

Il progetto del film “La libertà della luna” è nato come un racconto scaturito da anni di viaggi alla ricerca di storie, iniziata prima insieme al fotografo Paolo Simonazzi e poi proseguita con lo scrittore Paolo Rumiz.

Da anni in rapporto con il noto scrittore e giornalista Paolo Rumiz, per questo film Alessandro Scillitani, ha scelto una strada indipendente. Nato con una campagna di crowdfunding ha trovato il sostegno del Teatro dell’Orsa, di Donna Gnora e dell’associazione Humus.

Il film “La libertà della luna” verrà presentato in anteprima al cinema Rosebud di Reggio Emilia, Da qui il film partirà in tour per una serie di presentazioni, che andranno a toccare innanzitutto i territori in cui il film è nato, coinvolgendo anche i personaggi che Scillitani ha scelto per il suo racconto.