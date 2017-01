La La Land - Recensione: Damien Chazelle al secondo colpo centra nuovamente il bersaglio

È stato un esordio sorprendente quello di Damien Chazelle con "Whiplash", film parzialmente auto-referenziale dal ritmo frenetico e toni angoscianti. Con la sua seconda opera invece Chazelle si dirige verso un'atmosfera completamente diversa, fatta di colori vivaci, balli e cieli azzurri, il tutto ritoccato con uno stile vintage al tempo stesso nostalgico ed etereo. "La La Land" sembra un dipinto che prende vita, dove nulla nelle inquadrature è lasciato al caso. Anche gli abiti di Emma Stone sono scelti per incastrarsi perfettamente in questo quadro: prevalentemente monocromi e dal taglio 'antico', la mettono in risalto al centro della scena come una farfalla.

La trama è la più semplice e vecchia del mondo: un uomo e una donna, entrambi all'inseguimento del proprio sogno, si incontrano e si innamorano. Ciò che la rende fresca e nuova è il modo in cui si dipana verso la conclusione, dolcissima e realistica, senza cadere mai nella trappola della banalità e del melodramma. Il finale è probabilmente una delle parti migliori del film, e già questo la dice lunga sulla qualità dell'opera.

La La Land: un tributo squisito alla musica

Impossibile non amare dalla prima all'ultima canzone della pellicola; il giovane Justin Hurwitz, collaboratore fisso di Chazelle, si conferma un talento e una nomina all'Oscar per questa colonna sonora sembra certa. E non solo: "La La Land" si è aggiudicato ben 7 Golden Globes, il che rende la corsa agli Oscar il prossimo passo verso l'immortalità.

Così come in "Whiplash" la musica è la vera protagonista della pellicola, e non solo perché si tratta di un musical, ma perché affronta cosa vuol dire scegliere di fare il musicista, dedicarsi alla musica anima e corpo; un tema che chi è 'estraneo' al mondo musicale ha sempre trattato con sufficienza, non comprendendone la profondità.

Chazelle ci porta a confrontarci con i nostri sogni: a cosa siamo disposti a rinunciare, pur di inseguirli?

Valeria Brunori