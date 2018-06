Regia: David Maria Putorti

Cast: Vera Carnevale, Arturo Goetz, Victor Laplace

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, 2012

Durata: 99 minuti

Distribuzione: Hub For Arts

Data di uscita: 28 giugno 2018

"La Guerra del Maiale" riflette sull'intimità dell'essere umano, esplora le sue convinzioni e ne fa cibo per porci.

Cresciamo sperando che con il passare del tempo siamo destinati a diventare una versione sempre migliore di noi stessi. Che giorno dopo giorno acquisiamo esperienza e che questa non possa che farci bene.

Speriamo che, in un futuro non meglio definito, tutte le nostre paure e tutti i nostri difetti svaniscano o quantomeno si affievoliscano.

Crediamo che un giorno ci sveglieremo e staremo in pace con noi stessi, finalmente a nostro agio in questo mondo; saggi e maturi come abbiamo tanto atteso di essere.

Ma tutto ciò è una bugia che ci raccontiamo per sopravvivere. La verità, tremenda verità, è che ogni giorno grava sulle nostre spalle come un macigno. Il tempo non ci dà serenità o maturità ma al contrario, ci fa paura. Ogni giorno ci porta sempre più vicini e ci rende sempre vulnerabili e sempre più spaventati dall'inesorabile destino che ci attende: la morte.

Appesantiti, ci facciamo più vigliacchi, aggressivi ed egoisti, mentre quelle che erano le nostre paure e i nostri difetti vengono enfatizzati sempre di più.

La guerra del maiale: conflitto generazionale

"La guerra del maiale" è ispirato da crude quanto semplici riflessioni sull'atavico e inevitabile conflitto generazionale.

Il film italo-argentino, diretto da David Maria Putorti ("Cosmonauta" e "Nitrato d'argento") e sceneggiato in collaborazione con Rafael Azcona e Pietro Piovani, ha vinto numerosi premi internazionali. Esso è l'adattamento cinematografico del romanzo "Diario de la Guerra del Cerdo” dello scrittore Adolfo Bioy Casare.

Gli attori del film sono Victor Laplace ("Eva Péron: The True Story" e "El Mar de Lucas"), Vera Carnevale ("A Buddha") e Arturo Goetz ("La stanza di Leo").