La fuitina sbagliata (2018)

Regia: Mimmo Esposito

Cast: Claudio Casisa, Annandrea Vitrano, Barbara Tabita, David Coco, Stefania Blandeburgo, Paride Benassai

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 11 ottobre 2018

"La fuitina sbagliata" è l'opera prima dell'attore e regista italiano Mimmo Esposito, conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di Renato Bolletta nella prima stagione della famosa serie televisiva "Gomorra".

La fuitina sbagliata: fuga dall'altare

L'opera prima di Mimmo Esposito è una brillante ed esilarante commedia, che narra la storia d’amore tra due giovani fidanzati, interpretati da Claudio Casisa ed Annandrea Vitrano, che spinti dalle rispettive famiglie, decidono di sposarsi. Le famiglie dei due amanti, oltre ad approvare le nozze dei figli, decidono anche di iniziare a collaborare ad un’attività imprenditoriale per produrre un cannolo speciale, chiamato "il cannolo dell'amore". Nei giorni precedenti le nozze i due fidanzati si accorgono di non amarsi più e, non sapendo come informare i rispettivi genitori, decidono di scappare. Nel frattempo sull'altare le famiglie vedranno presentata la fuitina, ma quella sbagliata...Il finale è ricco di piacevoli sorprese che trasformano una situazione tragica in una vicenda comica, volta a divertire il pubblico.

A lavorare alla sceneggiatura, oltre a Marco Alessi, collaboratore anche in "Italiano medio" di Maccio Capatonda e "Una famiglia perfetta" di Paolo Genovese, ci sono gli stessi attori protagonisti Claudio Casisa e Annandrea Vitrano insieme a Salvo Rinaudo.

La commedia "La fuitina sbagliata" è una produzione di Cattleya Lab, la maggiore casa di produzione cinematografica e televisiva in Italia, che vanta tra le sue opere film come "Mister felicità", "Non c'è più religione" e "Io sono Tempesta". A collaborare con il regista come produttori invece, sono Alessandro Siani ("Troppo napoletano" di Gianluca Ansanelli), Riccardo Tozzi ("Io sono Tempesta"), Marco Chimenz ("Lasciati andare") e Giovanni Stabilini ("Un paese quasi perfetto").

La distribuzione della pellicola porta la firma della casa di distribuzione cinematografica italiana 01 Distribution, con la direzione di Rai Cinema S.p.A.