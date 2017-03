Titolo originale: Shot Caller

Regia: Ric Roman Waugh

Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Jon Bernthal, Lake Bell, Emory Cohen, Jeffrey Donovan, Benjamin Bratt, Jessy Schram, Omari Hardwick, Holt McCallany, Juan Pablo Raba

Genere: Drammatico, thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 18 Maggio 2017

Jacob finisce in carcere con l'accusa di omicidio colposo per aver causato, involontariamente, la morte di un amico in un incidente d'auto. Per sopravvivere al regime carcerario entra a far parte della fratellanza ariana, la quale, dopo che l'uomo viene rilasciato per buona condotta, lo costringe a compiere un crimine per proteggere la sua ex-moglie e sua figlia.

Fanno parte del cast del film Nikolaj Coster-Waldau, famoso per il ruolo di Jaime Lannister in "Game of Thrones", e Jon Bernthal, che ha impersonato l'antieroe The Punisher nella seconda stagione della serie tv Netflix "Daredevil" e Shane Walsh nelle prime stagioni di "The Walking Dead".

La fratellanza: chi è il reigsta Ric Roman Waugh

A dirigere il lungometraggio è Ric Roman Waugh, stuntman di lunga data ("Essi vivono", "Arma letale 2", "Atto di forza", "Il corvo" e "Fuori in 60 secondi" sono solo alcuni dei titoli in cui ha lavorato nella sua carriera), scrittore (dei suoi stessi film e del videogioco "Shadow Ops: Red Mercury") e regista, dedicatosi al genere d'azione già nelle sue precedenti pellicole, oltre che al documentario sui veterani della guerra in Iraq "That Which I Love Destroys Me".

La pellicola "La fratellanza", le cui riprese sono partite a maggio 2015, sarà rilasciata nelle sale italiane dal 18 maggio 2017.