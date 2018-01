La forma dell'acqua: "La bella e la bestia" si fa dark

Nel pieno periodo della Guerra Fredda, Elisa, una giovane donna muta, vive in un piccolo appartamento sopra un diroccato cinema e passando il suo tempo a guardare musical con il vicino di casa, un omosessuale discriminato al lavoro. Ogni giorno si reca presso il laboratorio scientifico di Baltimora dove lavora come donna delle pulizie, in compagnia della sua cara amica Zelda.

Una vita ordinaria fatta di semplici abitudini che viene bruscamente interrotta dalla conoscenza di una bestia, un creatura anfibia che gli americani intendono utilizzare come un’arma contro i russi. Sempre sola e in silenzio, Elisa vede il mostro come l’unico essere in grado di comprenderla e di vederla in maniera diversa rispetto agli sguardi a cui di solito è abituata. Pian piano i due si innamorano, ma il loro sentimento è ostacolato dalle agenzie governative, soprattutto dal tirannico Strickland.

“Ci sono due versioni de “La Bella e la Bestia”, una puritana e l’altra perversa, ho scelto una terza via”, ha affermato Guillermo del Toro, durante la presentazione del film al Festival di Venezia 2017.

Rovesciando il classico film Disney, del Toro sceglie come Bella una donna semplice, diversa dal solito canone di bellezza che ogni giorno i media ci propinano e una bestia che di certo non si trasforma in un principe: due esseri che la società metterebbe volentieri da parte.

La forma dell'acqua: Guillermo del Toro confeziona una delle sue più belle favole

Il punto di forza del film sta proprio nell’aver sfiorato questa via perversa, esplorando la passionalità della sua protagonista in maniera dolce e allo stesso tempo carnale, una tensione sessuale tra l’anfibio e l’umana che il regista è stato in grado di comunicare e al quale lo spettatore partecipa gradatamente. Non che il film si presenti esplicito, anzi, tutto risiede negli sguardi e nei momenti in cui i due si sfiorano.

Come ogni fantasy romantico che si rispetti, “La forma dell'acqua” ha il suo villain, incarnato da un bravissimo Michael Shannon, nei panni di un uomo la cui natura può essere sintetizzata con una sua battuta nel film: “un vero uomo lo si distingue dal fatto che si lava le mani prima e non dopo aver urinato”. Un personaggio dispotico e arrogante che avvalora la tesi secondo cui i veri mostri sono gli umani, e non quelli con le squame e gli artigli (e neanche i russi).

Con “La forma dell'acqua” del Toro realizza una delle sue più belle favole, resa tale anche grazie al matrimonio perfetto tra la scenografia di Paul D. Austerberry e le musiche di Alexandre Desplat, capaci di rendere appieno il favoloso mondo di Elisa, un'adorabile e mai così brava Sally Hawkins.

Silvia D’Ambrosio