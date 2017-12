La famiglia di Star Wars per la première di ‘Star Wars: Gli ultimi Jedi’

Rian Johnson ha, finalmente, potuto emettere un sospiro di sollievo: le reazioni all’anteprima assoluta di “Star Wars: Gli ultimi Jedi” sono state assolutamente positive.

Star Wars: Gli ultimi Jedi. Abbracci, risate, e malinconia

Il successo ottenuto con “Star Wars: il risveglio della Forza” ha, di fatto, reso Daisy Ridley un’attrice di serie A, senza contare che il suo personaggio, Rey, è diventato a tutti gli effetti un’icona per il popolo femminile – e non -. L’attrice ha dichiarato: “E’ naturalmente merito di Michael Ardnt, J.J Abrams, Larry Kasdan, e ovviamente Kathleen Kennedy insieme a tutto il team della Lucasfilm. Rian ha fatto sì che questa magia avesse un seguito, quindi non posso, nel modo più assoluto, prendermene il merito. Sono felicissima di essere il volto di questa nuova era di Star Wars, è una sensazione meravigliosa. Sono tutti gentilissimi, spero sinceramente di continuare ad esser parte di questo fantastico gruppo”.

Andy Serkis, che veste i panni di Snoke, il Leader Supremo del Primo Ordine, ha affermato che il suo personaggio è ancora più terrificante, in questo capitolo, poiché si sente minacciato dalla presenza di una forza femminile (Rey); sarà pertanto più pericoloso e vendicativo che mai.

Certo è che, a questa première, mancava solo Carrie Fisher. L’attrice, che è venuta a mancare lo scorso dicembre, ha interpretato Leia per l’ultima volta in “Star Wars: Gli ultimi Jedi”; sarà estremamente commovente rivederla il 13 dicembre. A tal proposito, Warwick Davies ha affermato: “Mi manca moltissimo. Era divertente, brillante, ed amava con tutta sé stessa Star Wars. È triste non averla qui con noi, e sarà commovente rivederla nel film”. La pellicola è stata, naturalmente, dedicata a lei.

La première, nonostante questo momento di malinconia, è stata costellata di risate, abbracci, e volti familiari, soprattutto grazie alla presenza di Hamill, il caro vecchio Luke Skywalker.

Al 13 dicembre. Che la Forza sia con voi.

Nicole Ulisse

11/12/2017