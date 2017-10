Titolo originale: Bronenosec Potëmkin

Regia: Sergej M. Ejzenstejn

Cast: Alexander Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov, Mikhail Gomorov, Ivan Bobrov, Aleksandr Levshin, N. Poltavseva, Konstantin Feldman, Prokopenko, A. Glauberman, Beatrice Vitoldi, Brodsky, Julia Eisenstein, Sergei M. Eisenstein, Andrei Fajt, Korobei, Marusov, Protopopov, Repnikova, Vladimir Uralsky, Zerenin

Genere: Drammatico, bianco e nero

Durata: 75 min

Produzione: Russia, 1925

Distribuzione: n/d

Data di uscita: 1925

1905, il malcontento dilaga a bordo della corazzata russa Potëmkin, nei pressi di Odessa.

I marinai optano, a caro prezzo, per l’ammutinamento, scatenando così la repressione: si decide di condannare alla fucilazione molti membri dell’equipaggio, i soldati, tuttavia, rifiutano di attuare il sanguinoso ordine.

Il popolo di Odessa, essendo venuto a conoscenza del coraggioso atto di ammutinamento dei marinai, si schiera dallo loro parte, azione che costerà loro cara.

Quando un rilevante membro dell’equipaggio viene ucciso, la città si ribella; l’esercito è costretto a sparare, generando una vera e propria carneficina. Giunge, nel frattempo, una notizia secondo cui sta arrivando una flotta dello zar per soffocare la rivolta; tuttavia, ancora una volta, la nave non spara contro la Potëmkin, anzi: issa alta una bandiera rossa in favore dei ‘compagni’.

Dietro la corazzata

"La Corazzata Potëmkin" è strutturato, a tutti gli effetti, come una vera e propria tragedia: i cinque atti (“Uomini e vermi”, “Dramma sul ponte”, “Il morto chiama”, “La scalinata di Odessa”, “ Una contro tutte”), e il pathos che arriva allo spettatore come un vero proprio pugno, tant’è che la poetica registica di Ejzenstejn è stata, per l’appunto, definita “Cine-pugno”: tecnica che mirava a creare uno stato di shock nello spettatore ‘colpendolo’ con immagini tendenzialmente forti (basti pensare ai celebri primi piani della madre che urla dal dolore, e dell’anziana con la lente degli occhiali frantumata).