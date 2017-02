La CBS ordina un nuovo pilot con la star di “The Big Bang Theory” Johnny Galecki

Si chiamerà “Living Biblically” il nuovo pilot comedy, adattamento del bestseller di A.J. Jacobs

“Living Biblically”: Johnny Galecki star e produttore esecutivo della serie

La CBS ha ufficialmente dato il via alla produzione di “Living Biblically“, nuova serie tratta dal romanzo di A.J. Jacobs, “The Year of Living Biblically“.

La trama del progetto si evolverà attorno alla figura di un uomo che, trovandosi improvvisamente ad un bivio, deciderà di vivere la propria vita seguendo gli insegnamenti della Bibbia: partendo dal non desiderare la roba d’altri, passando per l’evitare i crostacei, fino a procedere con la lapidazione degli adulteri.

La commedia, che doveva inizialmente essere girata con delle riprese a camera singola e usufruirà invece di riprese in multi-camera, è prodotta da Johnny Galecki, Leonard di “The Big Bang Theory” (come parte dell’accordo con i produttori della Warner Bros. Television), Spencer Medof, Alcide Bava ed Andrew Haas e scritta da Patrick Walsh (“C’è sempre il sole a Philadelphia“, “2 Broke Girls” e “Crashing“, serie prossimamente in onda sul canale HBO).

Per Galecki, è il secondo ordine pilota dopo “No Place Like Home” (sempre prodotta da WBTV). Quest’ultima è stata poi scartata nel 2014.

“Living Biblically”: il settimo comedy pilot della nuova stagione CBS

Questa è la settima commedia della stagione per il canale e la quindicesima in assoluto; l’ordine del nuovo pilot avviene in un periodo delicato per CBS e WBTV, entrambe nel bel mezzo della negoziazione per i nuovi contratti con Galecki e i suoi castmates in “The Big Bang Theory”, la comedy con lo share più alto nella fascia d’età 18-49.

“Living Biblically” andrà ad affiancare le comedy “Distefano” e “Real Life”, entrambe degli showrunner di “How I Met Your Mother” Carter Bays and Craig Thomas, “9J, 9K & 9L,” e “Me, Myself and I” di Dan Kopelman e approderà sugli schermi a Settembre 2017.

Sonia Buongiorno

08/02/2017