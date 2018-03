Titolo originale: La villa

Regia: Robert Guédiguian

Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Jacques Boudet, Yann Trégouët, Geneviève Mnich, Fred Ulysse

Genere: Drammatico, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Parthénos

Data di uscita: 12 aprile 2018

Tre fratelli si ritrovano in una villa suggestiva affacciata sul mare, vicino Marsiglia. A portarli qui è stata la necessità di stare accanto al loro padre, drammaticamente colpito da un ictus. I tre sono profondamente diversi tra loro. Angèle è un'attrice, Joseph è un professore rivoluzionario e Armand, infine, è un ristoratore. Inevitabilmente ricostruiscono il passato che li ha legati e segnati. Arrivano, però, improvvisamente tre bambini naufraghi e questo evento non può che cambiare il loro modo di vedere le cose.

La casa sul mare: Robert Guédiguian torna sul grande schermo

Dopo "Le nevi del Kilimangiaro", il regista francese Robert Guédiguian ritorna sul grande schermo con un film drammatico di ampio respiro. "La casa sul mare" non è soltanto il racconto di tre fratelli e del loro passato, infatti, ma si tinge di moltissimi temi di grande spessore. Il padre dei protagonisti incarna, come affermato dallo stesso regista, lo spirito rivoluzionario di un proletario che si sta spegnendo, non solo fisicamente.

Accanto a questo, si pongono i tre bambini naufraghi sbarcati all'improvviso nella vita di Angèle, Joseph e Armand. Questo arrivo inaspettato porterà i protagonisti ad interrogarsi sul cambiamento del mondo e delle frontiere, arrivando però a cogliere come lo spirito di accoglienza e fratellanza costituisca la chiave migliore per riscoprire un lato di sé che credevano di aver perso.

Con "La casa sul mare", Robert Guédiguian dà vita ad un'opera intensa e drammatica, capace di toccare molti fronti dell'animo umano.

I tre protagonisti Angèle, Joseph e Armand sono interpretati rispettivamente da Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meylan.