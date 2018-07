Regia: Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania

Cast: Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari, Chedly Arfaoui, Anissa Daoud

Genere: Drammatico, Poliziesco, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Tunisia, Francia, Svezia, Norvegia, Libano, Qatar, 2017

Distribuzione: Kitchen Film

Data di uscita: 27 Luglio 2018

"La bella e le bestie" è una pellicola drammatica, diretta da Khaled Walid Barsaoui e Kaouther Ben Hania, che prende ispirazione da fatti realmente accaduti.

"La bella e le bestie" è una delle tante storie vere che non hai mai avuto giustizia, racconta le vicende di una ragazza di nome Mariam che, nata e cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell'Islam democratico.

La bella e le bestie: giustizia sbagliata

La protagonista interpretata da Mariam Al Ferjani, è una giovane e bella studentessa. Una sera decide di andare a ballare in una discoteca, dove incontra Youssef, un ragazzo che non le stacca gli occhi di dosso.

"La bella e le bestie" porta sul grande schermo la vita di una giovane donna che come tutte le ragazze della sua età, vuole accogliere la vita a braccia aperte, trascorrere una serata in piena spensieratezza e allegria. Ma qualcosa di terribile le sta per accadere, qualcosa pronto a spezzarle le ali.

Mariam esce dal locale con Youssef per andare a fare due passi sulla spiaggia, ma da questo momento ha inizio una lunga notte, durante la quale Mariam dovrà lottare con tutta se stessa per far valere i propri diritti e la propria dignità.

Ma la giustizia, questa volta, si schiera dalla parte dei colpevoli.

"La bella e le bestie" è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2017, nella categoria Un Certain Regard.

Ha ricevuto una menzione speciale al MedFilm 2017: "Perché è difficile non riconoscere una menzione a un film di denuncia così potente che unisce un lavoro tecnico sorprendente a grandi prove attoriali".