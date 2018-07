Regia: Claudio Ripalti

Cast: Simon Phillips, Pietro De Silva, Orfeo Orlando, Cecilia Bertozzi, Leonardo Ventura, Mario Diodati, Mateo Çili

Genere: Western, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: EffeCinematografica

Data di uscita: 20 settembre 2018

"La banda Grossi" si ispira ad una storia vera, conosciuta soltanto perché è stata tramandata per generazioni nei racconti e canti popolari. Il Film ripercorre le vicende di una banda di briganti che nel 1860, formatasi per via delle rigide leggi dovute all'Unità d'Italia, che ha terrorizzato la regione delle Marche. Il gruppo mise in ginocchio le province di Pesaro e Urbino commettendo numerosi omicidi, grassazioni, violenze e furti ai danni di potenti. A guidarli è un personaggio molto fiero e irrispettoso di nome Terenzio Grossi, un uomo che ha avuto il coraggio di dare voce a quello che gli altri tacevano. La sua impresa però viene ostacolata da un Brigadiere dei Carabinieri Reali, che cerca di catturarlo ad ogni costo.

La banda Grossi: un film per raccontare una storia dimenticata

"La banda Grossi" si tratta della pellicola che segna l'esordio alla regia di Claudio Ripalti, che per realizzare il suo primo lungometraggio ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Kickstarter riuscendo ad accumulare 72.000 euro in un mese trasformandolo in film italiano di maggior successo in fatto di raccolta fondi.

Il denaro raccolto è stato molto importante per la produzione perché si è integrato con il budget iniziale della pellicola, prodotta da Cinestudio di Fermignano e co-finanziata dal Ministero per i Beni Culturali Mibac e dalla Regione Marche che ha visto nel lavoro di Ripalti un'occasione per raccontare quella parte dell’entroterra marchigiano tanto ricca di fascino ma ancora lontana dal turismo.

Per quanto riguarda il lavoro di produzione, per le riprese il regista ha deciso di stabilirsi proprio nelle zone in cui vengono narrati i fatti e ha portato la troupe, composta da più di 200 attori, a Pesaro e Urbino. Le riprese, svoltesi tra marzo e aprile 2017, sono durate 60 giorni.