Titolo originale: Leanders letzte Reise

Regia: Nick Baker-Monteys

Cast: Jürgen Prochnow, Petra Schimdt-Schaller, Tambet Tuisk, Suzanne von Borsody, Artjom Gilz, Kathrin Angerer, Kai Ivo Baulitz, Andreas Patton, Yevgeni Sitokhin, Natalia Bobyleva

Genere: Drammatico, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: Germania, 2017

Distribuzione: Satine Film

Data di Uscita: 22 marzo 2018

Eduard è un uomo di 92 anni che porta con sé il trauma della morte della moglie. Con una figlia che non gli dà la giusta importanza e una nipote che non sembra comprendere il vero valore delle cose, Eduard decide di affrontare il trauma della perdita della moglie in un modo tutto suo. Parte per Kiev al fine di ricostruire e rimettere insieme tutte le parti della propria memoria e di quelle della moglie, sullo sfondo di una situazione ucraina che non può di certo non avere il proprio peso. Inaspettatamente, la sua compagna di viaggio è proprio sua nipote Adele che, preoccupata per la partenza dell'uomo, decide di avvicinarsi al nonno e seguirlo in questa scoperta di sé.

L'ultimo viaggio: la scoperta di sé

Nick Baker-Monteys porta sul grande schermo la storia originale e personale di un uomo di 92 anni, Eduard, alle prese con una crisi emotiva che può essere risolta soltanto ricercando le proprie origini a Kiev. "L'ultimo viaggio" racconta infatti un viaggio alla ricerca della propria identità. Ma non è tutto. Il film mostra anche uno scontro generazionale tra tre figure che, all'apparenza non condividono nulla se non un legame familiare. Adele, la nipote del protagonista, lo seguirà in questo lungo e difficile viaggio cercando di comprendere ciò che realmente ha importanza per suo nonno. Sarà proprio questo legame a rafforzarsi lungo il cammino.

"L'ultimo viaggio" è distribuito da Satine Film ed è incentrato su un dramma psicologico ed emotivo, oltre che sull'importanza della Storia nella vita di una famiglia.