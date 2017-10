Regia: Ulisse Lendaro

Cast: Marina Occhionero, Paola Calliari, Anita Kravos, Anna Valle

Genere: Drammatico, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Parthénos

Data di uscita: 30 novembre 2017

La vicenda de "L'età imperfetta" si svolge in una tranquilla cittadina del Nord Italia in cui vive Camilla: ha ottimi voti a scuola, un rapporto conflittuale con la sorella minore Francesca e un sogno, quello di diventare una ballerina di danza classica, che sua madre (pragmatica e lavoratrice) non condivide, suo padre (più comprensivo) invece sì.

Camilla di lì a poco deve tenere un'audizione per entrare in un’importante accademia, ma all'improvviso nella sua vita entra Sara, anche lei aspirante ballerina.

Sara ha diciotto anni appena compiuti, un padre benestante e una madre assente; è carismatica, sensuale e istintiva. Il loro rapporto prenderà strade imprevedibili, in un vorticoso crescendo di situazioni che sfuggiranno loro di mano, fino a segnare per sempre la vita di entrambe.

L'età imperfetta, opera prima di Ulisse Lendaro

"L'età imperfetta", prodotto da Louis Lender Production, Aurora Film e Rai Cinema, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è l'esordio alla regia di Ulisse Lendaro, precedentemente attivo nel settore cinematografico solamente come produttore. Tra i film prodotti da Lendaro si annovera "Medley - Brandelli di scuola", strampalato splatter ambientato in un liceo vicentino e girato nella seconda metà degli anni '90 con mezzi di fortuna, e altri due titoli del cinema indipendente italiano come "Still life" e "Miss Take".

Nel cast, oltre alle giovani Marina Occhionero e Paola Calliari, figurano Anna Valle e Anita Kravos. La prima, attiva specialmente in televisione, è anche la moglie dello stesso Ulisse Lendaro, mentre la seconda ha partecipato al film premio Oscar di Paolo Sorrentino "La grande bellezza", nel ruolo di una bizzarra artista concettuale di cui il protagonista Jep Gambardella (interpretato da Toni Servillo) si prende gioco durante un'intervista dopo una sua esibizione al Parco degli Acquedotti.