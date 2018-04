Regia: Laurent Cantet

Cast: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Franck Libert, Axel Caillet, Patrick Albenque, François Cottrelle, Lény Sellam, Youcef Agal, Charlie Balde

Genere: Drammatico, colore

Durata: 114 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 7 giugno 2018

Antoine decide di prendere parte ad un workshop d'estate: il compito di ogni partecipante è quello di scrivere un breve racconto thriller. Assistente dei giovani è Olivia, una scrittrice molto nota. Durante questo progetto, i riferimenti al passato della città di La Ciotat sono molti. Antoine, però, non si mostra particolarmente affine all'argomento...

L'atelier: la Francia di Laurent Cantet

Il regista francese Laurent Cantet torna sul grande schermo con "L'atelier", dopo l'enorme successo di "La classe - Entre les murs". Il film del 2008 fu premiato alla 61° edizione del Festival di Cannes con la Palma d'oro e fu candidato ai premi Oscar dello stesso anno. Inoltre, ricevette una critica molto positiva ed entusiasta per la peculiare e delicata raffigurazione sociale delle periferie parigine e della situazione scolastica. In merito al lungometraggio, Cantet dichiarò: "Desideravo mostrare la scuola in tutta la sua complessità contemporanea: i ragazzi non imparano nulla e i professori non sono sempre certi che ciò che fanno sia giusto".

Anche in "L'atelier", il regista decide di mostrare il difficile ruolo di educatore, che ricopre in parte il personaggio di Olivia (interpretata dall'attrice Marina Foïs, nota per "L'immortale", "Amore facciamo scambio?", "Scatti rubati", "Polisse", "Maman", "Pericle il nero"). Stavolta, però, la situazione è molto diversa poiché i protagonisti della storia prendono spontaneamente parte all'apprendimento.

In occasione del Rendez-vouz 2018, Cantet ha affermato che l'idea è nata circa 20 anni fa, in occasione della chiusura dei cantieri navali nella città in cui è ambientata la storia. Ha inoltre aggiunto: "Mi affascinava l’idea del dispositivo del laboratorio di scrittura, il fatto di ascoltare gli altri, di scambiarsi le idee, di crescere insieme, evolvere e cambiare idea. Anni fa, dopo il Bataclan, ho sentito il bisogno di dare la parola ai giovani per capire come si rapportavano con questo mondo difficile e violento".

La pellicola ha aperto il Filmmaker di Milano 2017 e "L'atelier" è stato presentato al Festival di Cannes 2017 nella sezione "Un Certain Regard".

In Italia il film è distribuito da Teodora Film.