"L'amore secondo Isabelle": l'Agonia dell'amore

La regista francese Denis ("L'Instus", "White Material", "Les Salauds") per la realizzazione di questo film è partita proprio dal concetto di Agonia e più nello specifico da frammenti di Roland Barthes. I frammenti di Barthes sono stati solamente uno spunto, il progetto ha preso poi la propria strada allontanandosi dalla fonte.

Esitante, incompleto, timoroso, l'innamorato non è capace di parlare dell'amato in maniera compiuta, non sa quanto l'esperienza del desiderio sia soltanto sua o condivisa. La Denis porta sul grande schermo un tema sempre attuale che turba gli animi di ogni essere umano. L'amore, infatti porta a delle vere e proprie nevrosi, all'angoscia, impedendo la possibilità di vivere una vita tranquilla e serena.

Juliette Binoche ("Ma Loute", "Ghost in the Shell") abbraccia il suo ruolo in maniera eccellente. La famosissima attrice francese veste i panni di una donna sola ma nella sua figura risiedono tutte le donne, e non solo.