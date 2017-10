L'altra metà della storia - Recensione: una sola versione del racconto

Tre ragazzi all’ultimo anno di collegio aspettano l’arrivo del loro amico Adrien Finn (Joe Alwyn) che di li a pochi mesi si ucciderà: così comincia “L’altra metà della storia”. A partire dal titolo capiamo le intenzioni del film: un mistero da dissipare, una vicenda di cui sappiamo solo una metà, o meglio una versione: quella del migliore amico di Adrien, Tony Webster (Jim Broadbent).

Ormai in pensione Tony conduce una vita tranquilla, tra il corso pre-parto della figlia e il negozietto di fotocamere vintage che gestisce, quando arriva una misteriosa lettera in cui scopre di aver ereditato da Sara (Emily Mortimer) i diari dell’amico suicida.

I diari di Adrien però non arrivano, li custodisce Veronica e con loro custodisce un grande segreto.

L'altra metà della storia: la famiglia come emblema del cambiamento

Uno dei temi più importanti del film è quello del cambiamento. Sin dall’inizio il personaggio di Tony si trova a vivere ogni sorta di novità, dalla figlia che gli regala un’iPhone all’iscriversi su Facebook, dal mutamento del rapporto con l’ex-moglie, a quello nei confronti di Veronica.

Cambiamento inteso soprattutto come mutazione del modello famigliare. Ne "L'altra metà della storia" è presente la famiglia classica, la famiglia allargata, separata,, mono genitoriale o con genitori dello stesso sesso.

Viene affrontato il tema della maternità e della paternità: ci sono molte mamme, quasi tutte forti e non convenzionali e ci sono molti padri deboli e codardi, a partire dal protagonista che non sa bene come comportarsi con la gravidanza della figlia.

L'altra metà della storia: l’importanza degli oggetti

Nell’era di internet, delle mail e dei messaggi su facebook, il film sceglie come oggetti simbolo le lettere, le foto e i diari. Una nostalgia di fondo rende l’oggetto il motore centrale della narrazione e la lettera ci sembra una scatola cinese; una lettera che narra un racconto nel racconto, la meta-narrazione visiva creata tramite i flashback si rende concreta nell’uso della carta, che diventa quasi un feticcio. Lettere che accendono l’azione all’inizio (con l’arrivo del testamento), confermano la loro importanza nella parte centrale (con quella d’odio che Veronica ha conservato in tutti questi anni) ed infine concludono la storia (con la lettera del protagonista a Veronica).

Diverso è il discorso del diario, che possiamo paragonare ad un oggetto del desiderio che però non sarà mai soddisfatto.

L'altra metà della storia: i piani temporali

La storyline appare lineare e chiara; inoltre è interessante come la memoria e quasi tutti i flashback arrivino con il subentrare di Veronica nella narrazione.

"L'altra metà della storia" lascia allo spettatore domande e dubbi, nel finale partono in loop alcune scene, che dovrebbero suggerire qualcosa allo spettatore, ma che tuttavia lo lasciano nel buio.

Martina Panniello