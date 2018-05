Kristen Stewart senza tacchi sul red carpet di Cannes

Ieri sera, in occasione della proiezione del film “BlacKkKlansman” di Spike Lee, la nota attrice statunitense Kristen Stewart, in segno di protesta, ha percorso il red carpet del festival di Cannes senza scarpe.

Cannes: Kristen Stewart scalza sul red carpet

L’attrice californiana Kristen Stewart si è presentata sul tappeto rosso del festival di Cannes 2018 in un abito Chanel dalle sfumature grigio metallico ma l’attenzione delle fotocamere non è caduta certo sul vestito. Pare, infatti che il suo intento non fosse quello di mettere in mostra il suo bell’abito ma di salire le famose scale senza scarpe.

Kristen Stewart presente sul red carpet di Cannes per la presentazione del film “BlacKkKlansman” diretto dal regista Spike Lee, non resiste ai tacchi alti e decide di toglierli immediatamente. Questo suo gesto è stato applaudito sui social perché è stato considerato come un’ opposizione all’etichetta, che impone alle donne di indossare soltanto tacchi vertiginosi.

In passato l’attrice aveva già avuto modo di mostrare la sua indole leggermente ribelle e anche questa volta non ha perso occasione per andare controcorrente. L’anno scorso in un’intervista Stewart aveva ribadito: «C’è sicuramente un codice di abbigliamento distinto… Le persone si arrabbiano molto con te se non indossi i tacchi. Ma se non stai chiedendo ai ragazzi di indossare i tacchi e un vestito, allora non puoi chiederlo nemmeno a me». Questo spiega il motivo per cui, mentre tutti erano intenti a rispettare il dress code, lei era impegnata a far scivolare via le sue stiletto Louboutin e a salire i famosi scalini rossi del Palais des Festivals a piedi nudi. Una decisione che ha catturato gli scatti di molti fotografi presenti.

Come possiamo interpretare questo gesto? Una scelta di comodità? No, non direi proprio. Chiamiamola pure una tacita ma perfetta protesta.

La sua, però, non è la prima ribellione svoltasi durante il festival, basta pensare a Julia Roberts l’anno passato, sempre scalza sulla Croisette.

Irene Valente

15/05/2018