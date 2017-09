Kingsman - Il cerchio d'oro - Recensione: Mr. Darcy è tornato!

Il James Bond del nuovo secolo ha senza dubbio il volto di Colin Firth, epitome di eleganza, intelligenza e destrezza e punta di diamante della società segreta Kingsman nonostante l'età non proprio giovane. Sì, perchè il suo personaggio, Harry Hart - nome in codice Galahad - non è morto come si credeva nel primo film, ma è stato tratto in salvo per il rotto della cuffia (con una spiegazione un po' improbabile, ma che gli si perdona facilmente) ed è quindi tra i protagonisti anche nel secondo capitolo, "Kingsman - Il cerchio d'oro", a ricordarci che 'i modi definiscono l'uomo' e che il sogno nel cassetto di tutte le donne è la sua interpretazione del perfetto gentleman inglese.

Tornano oltre a lui gli ormai consolidati Eggsy/Taron Egerton e Merlino/Mark Strong, mentre tra le new entry si contano una serie di nomi molto interessanti: Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges e Halle Berry che formano la divisione americana, i cugini d'oltremare della Kingsman noti come gli Statesman (molto interessante la genesi di questi nomi, gli inglesi sono 'gli uomini del Re' e gli americani 'gli uomini dello Stato'), mentre un'eccezionale Julianne Moore veste i panni di Poppy, uno dei migliori villain cinematografici degli ultimi anni.

La missione è nuovamente quella di salvare il mondo, ma sempre con ironia e carisma e, soprattutto, con stile.

Kingsman - Il cerchio d'oro: l'amore a prima vista esiste davvero

Se era impossibile nel primo film non amare i modi estremamente english della Kingsman, nel secondo lo è altrettanto non farsi conquistare dai cugini americani, così diversi nei loro interessi e ispirazioni, e simili nella professionalità e strafottenza di chi sa di essere tra i migliori agenti sul mercato. Tra questi altissimi livelli di testosterone non c'è posto per mezzi uomini: ne consegue che ogni cosa, dai dialoghi ai combattimenti, è permeata di una certa compiacenza e sfacciataggine che risulterebbero odiose in qualsiasi altra circostanza e sono invece assolutamente perfette per la pellicola.

Tutti gli elementi del primo capitolo sono presenti e anche accentuati di un poco, quel tanto che basta per poter dire che "Kingsman - Il cerchio d'oro" è più tutto, ma mai troppo.

Le sequenze di combattimento in particolare sono eccezionale ed hanno quel perfetto mix di elementi che le differenzia dalle 'solite' coreografie e pone il franchise di Kingsman in un livello tutto suo, dove surrealismo ed epicità si fondono con un risultato praticamente perfetto.

Kingsman - Il cerchio d'oro & the Rocket Man

Una menzione speciale e tutta sua la merita Elton John, le cui scene sono l'apice del film, sia per i contenuti che per l'aspetto stesso del celebre musicista, infilato in outfit assolutamente geniali. Non si potrebbe immaginare miglior personaggio secondario del mitico Elton.

Non mancano poi le risate e le lacrime: in "Kingsman - Il cerchio d'oro" tutto è esattamente come dovrebbe essere, anche le cose improbabili e poco realistiche (di cui è comunque evidente che il film non si cura affatto).

Evidentemente, sono i modi a definire il cinema.

Valeria Brunori