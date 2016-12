Kenneth Branagh Theatre Company – The entertainer

Regia: Rob Ashford

Cast: Kenneth Branagh, Phil Dunster, Gawn Grainger, Jonah Hauer-King, Greta Sacchi

Genere: Balletto, Colore

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 10 Gennaio 2017

Con "The Entertainer", Kenneth Branagh Theatre Company chiude in bellezza la stagione teatrale proiettata nelle sale cinematografiche italiane.

"The Entertainer" farà tuffare il pubblico amante dell'opera, nel Regno Unito del dopo guerra narrando la storia di Archie Richie, un attore di poche qualità che nonostante i costanti fallimenti, continua imperterrito a bramare un successo che forse per lui non arriverà mai.

Your name l'ennesima batosta, Richie non è ancora disposto a tirarsi indietro, architettando un altro numero per arrivare al successo, sposando una ragazza e chiedendo al padre di lei di finanziare il suo progetto.

Tuttavia, ben preso, anche questo piano sfuma, sfociando, inaspettatamente, in tragedia.