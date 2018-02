Lo spy thriller, ispirato dalla storia vera di Katharine Gun, ha ufficialmente i suoi protagonisti. Saranno infatti Keira Knightley e Matt Smith le star del film “Official Secrets”.

Keira Knightley e Matt Smith protagonisti del thriller “Official Secrets”

Keira Knightley e Matt Smith saranno sul grande schermo, presumibilmente nel 2019, come protagonisti del thriller “Official Secrets”. Il film trae ispirazione dal romanzo “The Spy Who Tried to Stop the War” di Marcia e Thomas Mitchell e racconta la storia vera di Katharine Gun. Sarà la Knightley a ricoprire il ruolo dell’impiegata della British Intelligence. Le vicende risalgono al 2003 quando la donna rivelò informazioni segrete riguardanti lo spionaggio, da parte di americani e britannici, dei membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non è ancora stato reso noto, tuttavia, quale sarà il ruolo di Matt Smith nella pellicola.

“Official Secrets” sarà diretto dal regista premio Oscar Gavin Hood (vincitore del Miglior film straniero per “Tsotsi”). I produttori saranno invece Ged Doherty, Elizabeth Fowler e Melissa Shiyu Zuo, insieme a Claudia Bluemhuber, Anne Sheehan e Hugo Heppell.

Le riprese del film sono previste per il mese prossimo. Per il momento non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli, ma la presenza di Keira Knightley e Matt Smith come protagonisti di “Official Secrets” promette bene, per il momento. L’attrice è stata infatti candidata due volte ai Premi Oscar (per “Orgoglio e Pregiudizio” e per “The Imitation Game“) e acclamata più volte dalla critica per il proprio talento in interpretazioni di vario genere. Matt Smith, dopo il successo incredibile di “Doctor Who”, ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi per il suo ruolo nella serie prodotta da Netflix “The Crown”.

Bisognerà ancora attendere per “Official Secrets”, ma potremo vedere i due attori sul grande schermo molto presto. Keira Knightley ha infatti appena presentato al Sundance Film Festival il biopic su Colette, mentre Matt Smith sembra essere impegnato nelle riprese del film “Charlie Says”, in cui pare che interpreti proprio Charles Manson.