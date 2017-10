Keira Knightley: spia in un nuovo movie drama

Keira Knightley torna al mondo dello spionaggio, sarà infatti protagonista di un movie drama indipendente prodotto dalla stessa casa di produzione di “Manchester by the Sea”.

Keira Knightley: di nuovo spia nel prossimo film

Keira Knightley ha ricoperto negli anni una vasta gamma di ruoli, dai classici ai blockbusters, inclusi i film di spionaggio.

Co-protagonista, insieme a Benedict Cumberbatch, nel 2014 Keira Knightley prende parte al biopic “The Imitation Game” e, nello stesso anno, con Chris Pine compare nel tentativo di rilancio della saga firmata da Tom Clancy, “Jack Ryan: L’iniziazione”.

Ora, è la volta di un altro film sul mondo delle spie, prodotto dalla società indipendente, la K Period Media, conosciuta per il super acclamato movie drama “Manchester by the Sea”. Il film, di cui al momento non si hanno titolo e regista, sarà basato su una sceneggiatura originale di Camilla Blackett, conosciuta soprattutto per il suo lavoro negli show televisivi americani, “Newsroom”e “New Girl”.

Keira Knightley, inoltre, sarà anche produttrice del film indipendente insieme a Nora Grossman e Ido Ostrowsky (“The Imitation Game”); a loro si aggiungono Kimberly Steward e Josh Godfrey della K Period Media.

Dalla produzione di “Manchester by the Sea”, la K Period Media, fondata da Kimberly Steward, è diventata una delle più promettenti nuove case di produzione nel panorama cinematografico internazionale.

Tra le maggiori produzioni si contano “Conversion”, un dramma su una famiglia del Midwestern che si scontra con l’orientamento sessuale del loro figlio; “Le vere avventure di Wolfboy”, interpretato da Jaeden Lieberher e John Turturro; “Charlatan”, con Matt Damon e il remake di Luca Guadagnino dell’ horror “Suspiria” per Amazon Studios.

Keira Knightley invece apparirà nei film “The Aftermath” e “Colette”, biopic della famosa scrittrice francese.

Gianluca Panico

10/10/2017