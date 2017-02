L’attore canadese Keanu Reeves sarà il protagonista del thriller a sfondo romantico “Siberia” di Matthew Ross.

Keanu Reeves: nel ruolo di un commerciante di diamanti innamorato in “Siberia”

Keanu Reeves, prossimamente nelle sale italiane con “John Wick: Chapter 2”, sta concludendo le trattative con la produzione di “Siberia”.

Reeves interpreterà un commerciante di diamanti americano che cerca di vendere diamanti blu di dubbia provenienza, forse criminale, ad un ignoto acquirente russo. Il suo compare di affari però scomparirà insieme alle pietre preziose, allora l’uomo si troverà costretto a intraprendere un lungo viaggio verso la Siberia per cercare di rintracciarli. Sullo sfondo la storia d’amore con la proprietaria di un bar di una piccola città siberiana, a cui nasconde la sua vera identità e professione. Tuttavia la lovestory farà presto i conti con la verità nascosta, andando in rotta di collisione con le conseguenze del commercio di diamanti, che perseguiteranno la coppia fino a farli crollare in una tela di ragno, in cui dovranno districarsi per uscirne vivi.

Le riprese dovrebbero iniziare verso la fine di quest’anno. Lo script è stato affidato allo scrittore Scott Smith, autore di “A Simple Plain” da cui Sam Raimi ha tratto l’omonimo film; mentre tra i produttori vi sono Gabriela Bacher e Stephen Hamel. Il regista Matthew Ross è noto per aver diretto “Frank & Lola” Michael Shannon e Imogen Poots.

Keanu Reeves: il 2017 dell’attore

Vedremo nel frattempo Reeves in “John Wick: Chapter 2” di Chad Stahelski, in uscita il 23 Marzo prossimo, dove si riunirà ad una sua vecchia conoscenza della trilogia di “Matrix”: Laurence Fishburne, meglio conosciuto al pubblico come ‘Morpheus’. Inoltre, sempre nel corso del 2017, uscirà anche la pellicola sull’anoressia “To The Bone” di Marti Noxon, dove l’interprete vestirà i panni di un dottore accanto alla protagonista Lily Collins.

Erika Micheli

02/02/2017