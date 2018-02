Highwaymen: Kathy Bates e Kim Dickens si uniscono al cast

Kathy Bates e Kim Dickens si uniscono a Kevin Costner e Woody Harrelson in “Highwaymen” il nuovo film di John Lee Hancock.

Il Cast di “Highwaymen” ora è al completo

Kathy Bates e Kim Dickens hanno completato il cast di “Highwaymen” insieme a John Carroll Lynch, Thomas Mann e William Sadler . Il film è il nuovo progetto di John Lee Hancock che ha scelto Kevin Costner e Woody Harrelson come protagonisti del suo crime-drama di Netflix.

La sceneggiatura del film è di John Fusco (“Spirit – Cavallo selvaggio”, “Marco Polo”). Casey Silver figura come produttore con la sua Casey Silver Productions. Kevin Costner, Woody Harrelson, Michael Malone e Rod Lake sono i produttori esecutivi.

“Highwaymen” è basato sulla vera storia dei Ranger del Texas, Frank Hamer e Maney Gault, che si ritirarono in pensione dopo lo sforzo disperato per aver dato la caccia a Bonnie e Clyde. La produzione è attualmente in corso in Louisiana e il rilascio del film è previsto entro il 2018.

Attualmente Kathy Bates è impegnata con la serie comica di Netflix “Disjointed”, mentre Kim Dickens continua a vestire i panni di Madison Clark la protagonista di “Fear the Walking dead” lo spin-off della AMC di “The Walking Dead”. John Carrol Lynch ha interpretato Mac McDonald in “The Founder” sempre di John Lee Hancock, ha anche esordito alla regia nel 2017 con “Lucky”.

Thomas Mann è stato visto da poco in “Kong: Skull island”, invece William Sadler è comparso nel 2016 in “Il duello – By Way of Helena” di Kieran Darcy-Smith.

John Lee Hancock è conosciuto sopratutto per aver diretto “Alamo – Gli ultimi eroi”, “The Blind Side” con cui Sandra Bullock ha vinto il premio Oscar nel 2010 come miglior attrice protagonista, “Saving Mr. Banks” dove Tom Hanks ha interpretato Walt Disney. Il suo ultimo film è stato “The Founder”, uscito nel 2016.

Riccardo Careddu

13/02/2018