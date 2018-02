Katherine Heigl sarà Samantha Wheeler nell’ottava stagione della serie tv “Suits”, non ci sono più dubbi. Sarà la prima stagione senza il cast originale con Patrick J.Adams e Meghan Markle.

Katherine Heigl: scritturata per la nuova stagione di Suits

La star di “Grey’s Anatomy” Katherine Heigl, che nel medical drama interpretava il ruolo di Izzie Stevens, sarà ora Samantha Wheeler in “Suits 8”, una talentuosa partner nella Pearson Specter Litt che poterà molto scompiglio e sarà o la più grande alleata o il più temuto nemico. L’attrice entrerà a far parte del cast formato da Gabriel Macht (Harvey), Sarah Rafferty (Donna), Rick Hoffman (Louis) e Dulé Hill (Alex).

Katherine Heigl e Aaron Korsh, stima reciproca

La Heigl si dice entusiasta: “Entrare a far parte di “Suits” è una cosa fantastica, non solo perchè collaborerò con il produttore esecutivo Aaron Korsh, che ammiro profondamente, ma anche perché entrerò a far parte del cast di uno show del quale sono una fan sfegatata. Seguo “Suits” dalla prima puntata e sono molto fortunata e onorata di essere il nuovo membro della famiglia Pearson Specter Litt.”

Tra l’attrice e il produttore esecutivo c’è stima reciproca, infatti Korsh ha dichiarato di essere un grande fan di Katherine Heigl ed ha scoperto con stupore che l’attrice è una fan accanita di “Suits”. “Non vedo l’ora di averla nel cast. Sfortunatamente Harvey, Louis, Donna e Alex non potranno dire lo stesso perchè Samantha Wheeler minaccerà il loro status quo. Una cosa è certa – l’arguzia, il fascino, la fedeltà, la forza e la vulnerabilità di Samantha verranno messi a dura prova dalla Pearson Specter Litt.”

La settima stagione di “Suits” riprende Mercoledì 28 Marzo (oltreoceano), con Patrick J.Adams e Meghan Markle pronti per apparire nel finale di stagione che per l’occasione sarà di due ore, il 25 Aprile. Per vedere la Heigl, invece, bisognerà aspettare la fine dell’anno e l’inizio di “Suits 8”.

Matteo Farinaccia

01/02/2018