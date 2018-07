Kate Winslet e Diane Keaton insieme per “Blackbird”

Kate Winslet sta collaborando con Diane Keaton e Mia Wasikowka nel prossimo dramma familiare intitolato “Blackbird”.

Kate Winslet, Diane Keaton sono le protagoniste del remake di “‘Silent Heart”

Le attrici Premio Oscar Kate Winslet e Diane Keaton, insieme alla giovane interprete australiana Mia Wasikowka, saranno le star del film “Blackbird”: un remake della commedia drammatica dal titolo “Silent Heart” del 2014 che affronta il controverso tema dell’eutanasia.

Le riprese della pellicola inizieranno a fine agosto a Londra, la regia è stata affidata a Roger Michell che ritorna a collaborare con Diane Keaton dopo averla diretta nel 2010 nella commedia “Il buongiorno del mattino“.

Al centro della trama di “Blackbird” c’è una famiglia che si riunisce per stare al fianco della madre affetta da una malattia terminale. La donna ha espresso il desiderio di passare un ultimo weekend al fianco dei propri affetti prima di commettere un’atto che metterà fine alle sue sofferenze. Diane Keaton si calerà nel ruolo della madre, mentre Kate Winslet e Mia Wasikowska interpreteranno le sue figlie.

Il lungometraggio verrà prodotto dalla Millennium Films mentre, la sceneggiatura sarà curata da Chrstian Torpe.

Kate Winslet, Diane Keaton e Mia Wasikowka tre generazioni di donne riunite

Diane Keaton classe 1946 è sicuramente l’attrice più navigata di questo stellare cast. L’interprete statunitense è nota per la sua passata relazione professionale, e non solo, con il celeberrimo regista Woody Allen con il quale ha girato il film “Io e Annie“, da molti considerato come un’interpretazione quasi autobiografica della storia d’amore tra i due, che è valso alla Keaton il suo primo Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Kate Winslet ha esordito sul grande schermo nel colossal di James Cameron del 1997 “Titanic“, nel quale ha vestito i panni di Rose l’amante del povero Jack interpretato da un giovanissimo Leonardo DiCaprio. Tra i più recenti lavori della Winslet ricordiamo nel 2017 il film “La ruota delle meraviglie” diretto da Woody Allen e nel 2016 “Collateral Beauty” di David Frankel.

Mia Wasikowka è la più giovane star del cast, il film che l’ha consacrata nell’olimpo delle star di Hollywood è stato “Alice in Wonderland” di Tim Burton, nel quale ricopriva il ruolo della protagonista.

Chiara Broglietti

18/07/2018