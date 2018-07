Kaley Cuoco: il suo “lo voglio” a Karl Cook

La bellissima attrice Kaley Cuoco di “The Bing Bang Theory“, sabato è convolata a nozze con il fantino Karl Cook.

Fiori d’arancio nel cast di “Bing Bang Theory”

Kaley Cuoco, favolosa interpreta di Penny, la bellissima vicina di casa che sconvolge la vita dei quattro scienziati nerd protagonisti della divertente sitcom statunitense “Bing Bang Theory”, ha pronunciato il suo fatidico “sì, lo voglio”.

Il fortunato sposo della giovane attrice è Karl Cook, fantino professionista compagno già da due anni della Cuoco. La star di “Big Bang Theory”, 32 anni, e l’equestre professionista, 26 anni, hanno utilizzato Instagram per annunciare il loro grande giorno con una serie di foto commoventi.

Come confermato dalla rivista People e annunciato dalla stessa attrice sui social, Kaley è diventata la signora Cook lo scorso weekend: la coppia ha deciso di sposarsi a San Diego, nei pressi di una scuderia, con una cerimonia intima in presenza dei parenti e degli amici più cari. A celebrare l’unione ufficiale della coppia è stata Briana Cuoco, sorella dell’attrice. I due novelli sposi, hanno dimostrato oltre che il loro amore reciproco anche una grande passione per l’utilizzo dei social. Infatti, come già era avvenuta per la proposta di matrimonio che il fantino aveva fatto in occasione del compleanno all’istrionica Penny di “The Big Bang Theory”, anche le foto del matrimonio sono state subito pubblicate sulla pagina ufficiale della coppia e hanno fatto il giro del mondo facendo sognare i loro fan.

Ecco la foto dell’abito nuziale di Kaley Cuoco

Per il grande giorno, l’attrice Kaley Cuoco, ha optato per un look romantico e classico, indossando un abito in pizzo bianco mantella di Reem Acra, mentre lo sposo era elegantissimo nel suo classico smoking. Kaley ha poi sfoggiato un look decisamente più sbarazzino per il party, preferendo una jumpsuit ricamata di Tadashi Shoji.

Seconde nozze per Penny

Per la famosa “Penny” del piccolo schermo, questo è già il secondo matrimonio. Infatti, Kaley Cuoco e Karl Cook si sono conosciuti diversi mesi dopo il divorzio dell’attrice dal tennista Ryan Sweeting, finita nel settembre 2015. I due sono stati sposati per quasi due anni prima che la giovane artista chiedesse il divorzio.

Chiara Broglietti

2/07/2018