Justin Timberlake ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo intitolato “SoulMate”; produzione di funk tropicale, prendendo ispirazione dal suo recente album country “Man of the Woods“.

Justin Timberlake sorprende i fan con “SoulMate”

“L’estate inizia ora”, secondo Justin Timberlake che ha sorpreso i fan con l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “SoulMate” (ovvero anima gemella), giusto in tempo per la festa del 4 Luglio.

Il cantante Justin Timberlake, martedì 3 Luglio, ha deciso spontaneamente di abbandonare il ritmo pop-dance, pubblicando sui social (qui sotto il profilo Facebook) la copertina del nuovo singolo: una foto della spiaggia. La canzone rivoluzionaria nel suo genere vuole presentarsi come inno estivo.

Il cambio di genere musicale forse, si deve anche alla pubblicazione passata, avvenuta prima dell’inizio dell’estate 2016, del suo singolo “Can’t Stop the Feeling” che ha riscosso un grande successo diventando un tormentone della stagione.

La canzone “SoulMate” è stata registrata la scorsa settimana alle Bahamas con James Fauntleroy, Paul Jefferies, Brandon Casey, Brian Casey, Gary Smith e Lechas Young. A produrla insieme a Justin Timberlake è stato Nineteen85, già collaboratore di Drake e Nicki Minaj.

“Soulmate” è il primo inedito di Justin Timberlake dopo l’uscita di “Man Of The Woods”, ultimo album prodotto in studio e uscito a febbraio. Con un ritmo accattivante e una linea di tastiera che rimbalza, la canzone si apre con il canto di Justin Timberlake che intona romanticamente “Amo il tuo battito che mi scandisce il ritmo / E posso sentire la tua frequenza, così unica” prima di passare al coro di supplica, “Voglio essere, voglio essere tuo / la tua anima gemella per tutta la notte / Lascia che metta la mia anima su di te, è semplicemente giusto”.

Il nuovo singolo segna una partenza dal recente album “Man of the Woods”, i cui brani sono stati caratterizzati da una base di fondo ispirata allo Stato del Tennessee, terra d’origine del giovane Justin Timberlake. “SoulMate” invece, propone uno stile groove dance, con l’influenza nella produzione di Nineteen85 che riporta un evidente ritmo funk tropicale.

Anche se il singolo è stato una sorpresa per i fan, Justin Timberlake aveva annunciato l’evento già lunedì 2 Luglio pubblicando una fotografia dallo studio su Instagram in cui apparivano Nineteen85 e Fauntleroy. La foto era intitolata “Sessioni alle Bahamas della scorsa settimana”. Nonostante la foto però, non era chiaro che all’orizzonte ci stava un nuovo progetto.

Laura Carucci

04/07/2018