Justin Theroux nel cast di “On the Basis of Sex”

“On the Basis of Sex”, biopic scritto da Daniel Stiepleman (la cui produzione sarà nelle mani di Robert W.Cort insieme alla Participant Media) sarà diretto da Mimi Leder che, ancora una volta, sceglie Justin Theroux per uno dei ruoli principali del film (l’attore statunitense, infatti, interpreterà Mel Wulf, direttore legale dell’American Civil Liberties Union), avendo già lavorato insieme nella tv series “The Leftovers”, da lei diretta e prodotta.

Un cast d’eccezione per un film d’eccezione

La pellicola è improntata sulla lotta per la parità dei sessi portata avanti dalla pioniera del femminismo americano Ruth Bader Ginsburg – avvocato che ha passato la sua vita ad occuparsi di diritti civili, nominata, in seguito, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dal Presidente Clinton nel lontano ’93 -, vedrà come protagonista, nei panni di quest’ultima, l’attrice Felicity Jones (“La Teoria del tutto”, “Rogue One: A Star Wars Story”).

La straordinaria Kathy Bates ( vincitrice di un Premio Oscar, due Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e tre Premi Emmy) altro membro confermato del cast, sarà la procuratrice newyorkese Dorothy Kenyon: attivista politica nonché femminista.

Sam Waterston, invece, vestirà i panni di Erwin Griswold, procuratore generale degli Stati Uniti che servì sotto i governi Johnson e Nixon.

Armie Hammer è stato invece selezionato per coprire il ruolo del marito della Ginsburg, Marty. Altri membri del cast sono Jack Reynor , Stephen Root, e Cailee Spaeny.

La pellicola uscirà nelle sale americane nel 2018 con la Focus Features; le riprese avranno luogo a Montreal verso la fine del 2017.

Justin Theroux: una carriera in ascesa

Theroux, che oltre ad essere un eccezionale attore è sceneggiatore, regista, e produttore, è sempre più sotto i riflettori grazie alla sua magistrale e toccante interpretazione del capo della polizia di Mapleton, Kevin Garvey, in “The Leftovers”, che gli è valsa una candidatura come Miglior Attore in una serie drammatica ai Critics’ Choice Television Award.