Jurassic World - Il regno distrutto - Recensione: dinosauri protagonisti per davvero

E' strano da dire, ma nel corso dei 25 anni di storia cinematografica di Jurassic Park e seguiti vari, i protagonisti delle pellicole sono sempre stati esseri umani con lo scopo di sopravvivere ad un ambiente un tantino pericoloso, con enormi rettili giganti e carnivori a cui sfuggire in rocambolesche sequenze d'azione.

Per quanto riguarda quest'ultima parte, "Jurassic World - Il regno distrutto" non è da meno, ma il focus dello spettatore stavolta viene virato dagli esseri umani ai dinosauri, veri protagonisti della pellicola. Già nel precedente capitolo si era accennato con Blue l'idea di mostrare che anche queste creature preistoriche hanno dei sentimenti, e in questo film viene ripresa e ampliata grandemente, fino a che, sotto molti punti di vista, sono i dinosauri stessi a dover lottare per la propria sopravvivenza.

Tutta la pellicola è permeata di una forte eticità e grande dualismo, e vuole essere un richiamo ai sentimenti odierni di tutte quelle organizzazioni che lottano per assicurare una vita migliore agli animali. In questo caso il grande interrogativo posto al centro della trama è di tipica matrice fantascientifica: i dinosauri, ricreati dall'uomo, sono esseri viventi come gli altri, o meri esperimenti di laboratorio? E' giusto lasciarli estinguere sulla loro isola, o andare in loro soccorso?

I protagonisti umani sono ovviamente della seconda fazione e faranno di tutto per aiutare gli amici rettili, anche quando loro non sono poi così disponibili ad essere aiutati.

Jurassic World - Il regno distrutto: chi può decidere un mostro cos'è?

E quindi giungiamo al secondo interrogativo del film: chi è il mostro, il dinosauro che attacca per mangiare, o l'uomo che lo crea, lo lascia morire, lo contrabbanda (perché sì, c'è anche l'immancabile sezione con gabbie e il riccone di turno che tenta di arricchirsi ulteriormente con un bel mercato nero)?

La pellicola è strutturata affinché lo spettatore provi empatia soprattutto nei confronti dei dinosauri, un capovolgimento rispetto al primo Jurassic Park in cui erano nati come mere manifestazioni in carne, squame e artigli delle paure umane. Ma delle origini "Jurassic World - Il regno distrutto" mantiene l'atmosfera cupa e angosciante, quasi da horror, gestita magistralmente dal regista, che riesce con le sue inquadrature a dare corpo ad una sceneggiatura mediocre e prevedibile.

Sembra quasi che si sia voluto dare molto più spessore ai dinosauri che non ai personaggi umani, che risultano infatti estremamente piatti e cliché, soprattutto la coppia protagonista che incarna un'idea delle relazioni appartenente ormai a 50 anni fa. Infine il finale aperto per un ulteriore sequel, nel dubbio, non hanno voluto farselo mancare.

L'azione e l'adrenalina sono quelle che ci si aspetta da un film del genere, ma ormai, dopo 25 anni, forse non bastano più.

Valeria Brunori