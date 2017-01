Jurassic World 2: nuovi dettagli su Claire e la trama

Sul seguito della pellicola campione d’incassi, “Jurassic World 2” (titolo non ufficializzato), si pronuncia l’attrice Bryce Dallas Howard (nel quarto capitolo della saga interpretava Claire Dearing, responsabile delle operazioni nel giurassico parco a tema di Isla Nublar), figlia di Ron Howard e e della scrittrice Cheryl Howard.

Jurassic World 2: Bryce D. Howard parla del suo personaggio e della storia

Le riprese di Jurassic World 2 avranno inizio il prossimo marzo, mentre l’uscita è attesa per il 22 giugno 2018. Nel mentre, Bryce Dallas Howard ha parlato del film con JoBlo, in particolar modo l’evoluzione di Claire (da lei interpretata) e ciò che l’ha sorpresa nella sceneggiatura e nella storia.

“E’ parte della storia, parte del viaggio. Ne ha decisamente passate tante, e di conseguenza è cambiata in modo permanente. Sebbene lei resti se stessa.” – dice l’attrice a proposito del suo personaggio – “Io e Chris [Pratt] ci stiamo già divertendo un sacco con questa cosa. Al momento abitiamo in quella fase dove cerchiamo di comprendere i retroscena e ci confrontiamo su tutto ciò che è successo in mezzo [tra un film e l’altro]. È sempre un momento divertente. Ti ritrovi a dire ‘No, lei lo ha fatto davvero? Non è possibile, lui non avrebbe potuto!’. È davvero, davvero spassoso, poi metti piede nel presente e diventa vivo.”

Di sicuro Colin Trevorrow non tornerà alla regia, essendo stato sostituito da Juan Antonio Bayona. Ciononostante ha partecipato alla redazione della sceneggiatura insieme a Derek Connolly. L’attrice ‘d’arte’ ha rivelato la sua sorpresa quando il nuovo regista le ha rivelato la trama.

“Credo che l’aspetto difficile di produrre il quinto film di un franchise sia presentare qualcosa di nuovo e contemporaneamente fare un omaggio a tutto ciò che sappiamo e all’eredità del film. Dunque, l’equilibro tra il nuovo e il vecchio.” – prosegue l’attrice – “Sono rimasta sorpresa quando [Colin Trevorrow] mi ha esposto la storia, perché vira verso luoghi dove non siamo mai stati prima, prende possesso di alcuni delle caratteristiche fondamentali degli altri film e ne fa qualcosa [di nuovo]. Ho pensato che fosse molto interessante”.

Le indiscrezioni vogliono un sequel con un atmosfera più cupa dove tematicaperno centrale è l’utilizzo dei dinosauri a scopi bellici.

Jurassic World 2: tentare il ‘parricidio’ della precedente pellicola

Jurassic World ha incassato più di 1.6 miliardi di dollari in tutto il mondo, classificandosi come il film di maggiore incasso del 2015 e quarto film con maggiori incassi nella storia del cinema.

Universal Pictures vuole fare bis ed è normale che abbia affidato tutto il progetto del sequel alle talentuose mani di un interessante regista come Juan Antonio Bayona (The Orphanage, The Impossible, Penny Dreadful), presto in nuova prova cinematografica con l’intrigante “A Monster Calls”. La sceneggiatura di Jurassic World 2 è stata scritta da Colin Trevorrow e Derek Connolly, già presenti nel primo progetto. Trevorrow lascerà da parte la regia, dato che ha accettato la direzione di “Star Wars: Episodio IX”.

In Jurassic World 2 ritroveremo sia Chris Pratt (Owen) sia Bryce Dallas Howard (Claire), mentre Steven Spielberg, mostro sacro del cinema, figurerà in qualità di produttore esecutivo con la sua Amblin Entertainment. A Michael Giacchino la composizione delle musiche.

L’uscita nelle sale è prevista per il 22 giugno 2018.

