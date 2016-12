Jurassic World 2: J.A Bayona vuole divertire

Jurassic World 2: il regista J.A. Bayona inizia a svelare qualche dettaglio in più ai suoi fan affermando che prima di tutto desidera far divertire il proprio pubblico.

Jurassic World 2: J.A Bayona continua a voler stupire i propri fan

Nonostante molti dettagli rimangono ancora un mistero,il regista J.A. Bayona ha dichiarato di voler dare alla pellicola un’impronta ancora più divertente del solito, nel bel mezzo di locations che rievocano un clima ostile e preistorico.

Jurassic World 2: le dichiarazioni di Bayona

J.A. Bayona in un’intervista rilasciata a The Playlist ha detto proprio che il suo scopo sarà quello di creare all’interno del film un’atmosfera che in qualche modo possa fondere il terrore ad un esaltante divertimento che travolga, nel tentativo di superare in qualche modo le pellicole precedenti.

“Dopo aver fatto The Impossible e A Monster Calls, ora voglio divertirmi! E fare un film che nasce in origine da un grande lavoro di Steven Spielberg è una grande responsabilità.”

Bayona e Colin Trevorrow hanno discusso insieme di come l’approccio del film cambierà in maniera radicale rispetto alle pellicole precedenti. “Penso sia molto interessante la direzione nella quale ci stiamo dirigendo. Sarà un film più cupo ma allo stesso tempo più divertente. Spero possa essere un grande successo e sono contento di lavorare con Chris Pratt. Credo che Colin abbia fatto un ottimo lavoro nel coniugare le aspettative della gente con qualcosa di nuovo. E quando mi è stato proposto di dirigere il secondo capitolo ero molto sorpreso ed emozionato.”

“Jurassic World 2” verrà rilasciato al cinema il 2 Giugno 2018, mentre per quanto riguarda l’inizio produzione, verrà avviata agli inizi di Febbraio 2017.

Non rimane che rimanere comodi e attendere che il progetto venga sviluppato.

Corrado Zocco

28/12/2016