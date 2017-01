Jurassic World 2: cambiamenti nell’aria per Bryce Dallas Howard

Jurassic World 2: l’attrice Bryce Dallas Howard ha rilasciato un’intervista a Joblo nel quale parla del proprio personaggio, alludendo al fatto che il film porterà gli eventi molti anni dopo ai fatti del primo capitolo della trilogia.

Jurassic World 2: un gran salto avanti nel tempo

Si torna a parlare di “Jurassic World 2” tramite la recente intervista rilasciata dall’attrice Bryce Dallas Howard a Joblo, nel quale ha discusso del suo personaggio, Claire, e dei cambiamenti subiti dopo gli eventi del prequel di “Jurassic World”. A questo proposito l’attrice ha detto che: ” È la sua storia, il suo viaggio. Ha dovuto affrontare molto e la cosa l’ha cambiata per sempre. Però resta fedele a sé stessa. Io e Chris [Pratt] ci stiamo divertendo tantissimo: siamo in quella fase in cui cerchiamo di capire alcuni retroscena e tutto quello che nel frattempo è successo. Sono momenti così spassosi, momenti fatti di: “No, Claire l’ha fatto davvero?” oppure: “Impossibile, lui non avrebbe mai potuto!”.

È davvero divertente, poi ritorni al presente e tutto comincia a prendere vita.” In questo modo si lascia presagire che gli eventi del secondo capitolo saranno ambientati alcuni anni dopo gli eventi del primo capitolo della trilogia.

Per quanto concerne la trama del film, nuovi dettagli continuano ad emergere, con lo scopo, come sempre, di ibridare i fatti di “Jurassic Park” con quelli “Jurassic World”. Riguardo questo argomento è stata sempre Bryce Dallas Howard a prendere la parola, dicendo:

“Sono rimasta sorpresa quando mi hanno parlato della storia, perché conduce la narrazione in un posto inedito, ripescando al contempo alcuni degli elementi degli altri film. È il secondo capitolo di una trilogia, perciò conduce la storia in un punto che ti rende ansioso di conoscere sempre di più.”

Jurassic World 2: aspettative del pubblico

Da quello che è stato annunciato, il film sarà sicuramente spettacolare e il pubblico rimarrà sorpreso dato il successo ottenuto dalla prima pellicola, bisogna solo pazientare ancora un po’.

Il progetto verrà rilasciato nelle sale cinematografiche americane il 22 Giugno 2018. Per quanto riguarda l’uscita del film in Italia non si hanno ancora notizie. Si presuppone che entro la fine del 2018 questa grandiosa opera cinematografica, tanto attesa dai fan, sarà disponibile per tutti al prezzo di un biglietto di ingresso, Speriamo non si dovrà attendere per molto!

Corrado Zocco

19/01/2017