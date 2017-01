Regia: Jake Kasdan

Cast: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, Karen Gillan, Rhys Darby, Madison Iseman, Alex Wolff, Ser'Darius Blain, Morgan Turner

Genere: Avventura, Azione, Fantasy, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Columbia Pictures

Data di uscita: n/d

Remake del film culti degli anni '90, questo nuovo "Jumanji" presenta delle sostanziali differenze dal suo antenato. Vedremo infatti 4 giovanissimi ragazzi inziare una partita al gioco da tavolo e ritrovarsi risucchiati al suo interno, popolato da rinoceronti, serpenti e un'infinita varietà di trappole il tutto inserito in una folta giungla. Per cercare di sopravvivere i 4 impersoneranno dei personaggi del gioco: il mite Spencer diventerà un impavido esploratore, lo sportivo e arrogante Fridge un piccolo genio, la bella e popolare Bethany un professore topo di biblioteca, e la tutt'altro che atletica Martha un guerriera amazone. Per vincere il gioco e tornare nel mondo reale dovranno cominciare a guardale cose in un modo compreltamente diverso.