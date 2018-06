L’indimenticabile “Pretty Woman” Julia Roberts sale a bordo come produttrice e attrice del drama basato sul romanzo di Chris Cleave per gli Amazon Studios intitolato “Little Bee“.

Julia Roberts: nei panni di una giornalista inglese

L’attrice e scrittrice canadese Kathleen Robertson (che abbiamo visto nel ruolo di co-protagonista nella serie televisiva “Murder in the First”) è all’opera per la scrittura dell’adattamento del romanzo di Cleave — originariamente pubblicato come “The Other Hand” — che narra le vicende di una giovane nigeriana chiamata, per l’appunto, Little Bee e di una giornalista inglese di nome Sarah O’Rourke, la quale dovrebbe essere impersonata da Julia Roberts stessa. L’incontro fra le due donne avviene durante un conflitto per l’olio al Delta del Niger e torniamo a vederle insieme diversi anni dopo in Inghilterra in un centro d’accoglienza per rifugiati.

Già nell’opera letteraria il contrasto fra le due donne è forte ed evidente, l’incontro tra le due protagoniste spoglia la nostra quotidianità, ponendola al confronto con una realtà completamente diversa dalla nostra, avvicinandocela e facendocela conoscere.

Julia Roberts produrrà l’opera con la sua Red Om Films assieme alle sue collaboratrici Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill. Alla produzione lavorerà anche Gil Netter.

Julia Robert per un progetto ‘riesumato’

Nell’ormai lontano 2009 si vociferò che Nicole Kidman era impegnata in un’adattamento di “Little Bee” come produttrice e attrice per la BBC Films ma tale progetto non vide mai la luce.

Recentemente abbiamo visto Julia Roberts recitare nel drama targato Lionsgate “Wonder” e apparirà al fianco di Lucas Hedges in “Ben Is Back“, il drama indipendente diretto da Peter Hedges.

Mentre Kathleen Robertson attualmente è impegnata nella scrittura dell’adattamento “The Possibilities”, che segue il romanzo di Kaui Hart Hemmings intitolato “The Descendents” nel quale abbiamo alla regia e produzione Jason Reitman e Helen Estabrook. La scrittrice è impegnata anche per il titolo “Your Time Is Up” una drama serie con protagonista Christina Applegate.

Domenico Farruggio

12/06/2018