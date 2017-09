Judi Dench diretta da Kenneth Branagh in “Artemis Fowl”

L’abbiamo ammirata sul red carpet del Festival di Venezia 2017 dove ha presentato il dramma in costume “Vittoria e Abdul”, ora Judi Dench è pronta a voltare pagina con un nuovo progetto, dal titolo “Artemis Fowl”.

Judi Dench entra nel cast di un film fantasy per ragazzi

L’attrice Premio Oscar per “Shakespeare in Love” è in trattative per entrare a far parte dell’adattamento cinematografico targato Disney di “Artemis Fowl”, una serie di libri fantasy per ragazzi scritti dall’irlandese Eoin Colfer.

Il ciclo è composto da otto libri e segue le avventure del 12enne di Artemis Fowl, un genio del crimine, il cui complotto per estorcere denaro dal segreto Fairy People lo porta a scontrarsi con alcune delle creature più pericolose della Terra.

La pellicola sarà diretta da Kenneth Branagh, su una sceneggiatura del drammaturgo irlandese Conor McPherson. La Disney ha in programma di farlo uscire nelle sale il 9 agosto 2019.

Harvey Weinstein, insieme a Branagh, produrrà il film. Judy Hofflund sarà il produttore esecutivo. Seth Spector sta curando il progetto per The Weinstein Company, mentre Tendo Nagenda e Chaz Salembier lo sovrintendono per la Disney.

Judi Dench torna a collaborare con Kenneth Branagh

Non è la prima volta che Judi Dench e Kenneth Branagh lavorino insieme. L’ultimo progetto è l’ “Assassinio sull’Oriente Express”, atteso remake del celebre romanzo di Agatha Christie, in uscita verso la fine dell’anno e in cui la Dench affianca, oltre a Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe e Johnny Depp. In passato, hanno lavorato insieme ad altri due film: “Hamlet” ed Enrico V.

Il duo ha lavorato anche a teatro con “The Winter’s Tale” nel 2015. L’attrice ha ricevuto recensioni positive per aver vestito i panni della regina Vittoria in “Vittoria e Abdul”.

Silvia D’Ambrosio

19/09/2017