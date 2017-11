Jude Law, come riportato dalla rivista Variety, è in trattative per apparire come protagonista maschile in “Captain Marvel”, il nuovo film di supereroi in cui affiancherà Brie Larson.

Il “Captain Marvel” di Jude Law e Brie Larson

Jude Law avrà un ruolo principale nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. I registi del film “Captain Marvel” saranno Anna Boden e Ryan Fleck, mentre il produttore sarà il direttore della Marvel Studios Kevin Feige. Geneva Robertson-Dworet ha terminato l’ultimo abbozzo della sceneggiatura iniziata in precedenza da Meg LeFauve (“Inside Out”) e Nicole Perlman (“Guardiani della Galassia”); invece a figurare come produttori esecutivi ci saranno Victoria Alonso, Louis D’Esposito e Stan Lee.

Dettagli concreti sul ruolo di Jude Law nel film non sono stati ancora resi noti, sebbene probabilmente rivestirà il ruolo del mentore di Carol Danvers (Brie Larson).

“Captain Marvel” con Brie Larson è il primo supereroe femminile dello studio ad avere un suo film indipendente, che stavolta si tratterà di un prequel ambientato prima di “Iron Man”. Samuel L. Jackson ritornerà per il ruolo di Nick Fury, ma questa volta senza la benda sull’occhio, dato che il film è ambientato negli anni ’90, presumibilmente prima che perdesse il suo occhio sinistro. Ben Mendelsohn invece è stato scelto per interpretare il villain del film.

Jude Law ad Aprile è stato scritturato nel ruolo del giovane Albus Silente in “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, e recentemente ha confermato che parteciperà anche a “The Rhythm Section”, thriller spionistico al femminile con Blake Lively; tra gli altri progetti in arrivo per l’attore britannico possiamo citare anche “A Rainy day in New York”, il prossimo film di Woody Allen, e il drammatico “Vox Lux”. Tra i suoi ultimi film invece si annoverano “King Arthur – Il potere della spada” di Guy Ritchie, e “Spy” di Paul Feig. Un periodo particolarmente prolifico per l’attore dunque, che si dividerà tra grandi blockbuster e pellicole più impegnate.

L’uscita di “Captain Marvel” è fissata per l’8 Marzo 2019.

Nicolò Piccioni

24/11/2017