Jude Law nel film Captain Marvel

Jude Law sarebbe in trattativa per entrare nel cast del prossimo film dell’Universo Cinematografico Marvel “Captain Marvel” insieme a Brie Larson.

Jude Law: un mentore nell’UCM

Jude Law dovrebbe essere il protagonista maschile nel nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel “Captain Marvel”, andando ad affiancare la protagonista Brie Larson, già sicura del suo ruolo.

Jude Law interpreterà il dottor Walter Lawson, che secondo il fumetto originale è il mentore di Carol Danvers (Captain Marvel). Walter Lawson in verità è Mar-Vell appartenente alla specie Kree, già visti nel film “Guardiani della Galassia” di James Gunn. Captain Marvel nasce proprio durante un esperimento in cui il DNA di Carol viene fuso con quello del dottor Lawson, dandogli i superpoteri di cui dispone.

Il film scritto in prima stesura da Meg LeFauve (“Inside Out” di Pete Docter, Ronnie del Carmen) e Nicole Perlman (“Guardiani della Galassia”) e definitivamente da Geneva Robertson-Dworet (“Tomb Raider” di Roar Uthaug), vedrà la terra minacciata dall’arrivo di un potente esercito di Skrulls, nemici giurati dei Kree. Il film sarà ambientato negli anni ’90, quindi prima della saga dell’Universo Cinematografico Marvel che era iniziato con “Iron Man” di Jon Favreau.

Jude Law: il cast nel film

Jude Law andrà ad affiancare come detto l’attrice protagonista Brie Larson, premio Oscar per il film “Room” di Lenny Abrahamson, recentemente vista al cinema nel film “Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts.

A completare il cast ci saranno Ben Mendelsohn (“Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards, Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan) che coprirà il ruolo del capo dell’esercito degli Skrull in arrivo sulla terra.

Ritornerà anche Samuel L. Jackson nella parte di Nick Fury, questa volta però, visto che il film è ambientato prima della saga, avrà entrambi gli occhi, nessuna benda sull’occhio sinistro per il comandante dello S.H.I.E.L.D.

Il film “Captain Marvel” sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck (“5 giorni fuori”, “Mississippi Grind”) ed enterà in produzione il prossimo anno in California. L’uscita prevista dovrebbe essere per marzo del 2019.

Tomas Barile

23/11/2017