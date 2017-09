L’attore britannico Jude Law è in trattative per girare il film “The Rhytm Section” con Blake Lively.

Jude Law alle prese con lo spionaggio

Come annunciato da Variety, l’attore Jude Law è attualmente in trattative per prendere parte al thriller di spionaggio “The Rhythm Section” al fianco dell’attrice e modella americana Blake Lively, già confermata come protagonista.

Il film, tratto dal primo libro di una serie di quattro romanzi in inglese dell’autore Mark Burnell dal titolo “Stephanie Patrick”, vede come protagonista Blake Lively nei panni di una donna, Stephanie Patrick per l’appunto, disperata per aver perso la sua famiglia in un incidente aereo, dove avrebbe dovuto trovarsi anche lei; ma la scoperta che l’incidente non è stato casuale darà una scossa al personaggio della Lively, animandola di una sete di vendetta che la trasformerà in un’assassina intenzionata a scovare gli autori del disastro aereo.

Diretto dalla regista Reed Morano (già regista del video musicale di Lemonade di Beyonce), “The Rhythm Section” è prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli (produttori di James Bond), e verrà finanziato dalle EON Productions (di Wilson e Broccoli), supportata dalla casa di produzione IM Global; la Paramount, invece, curerà la distribuzione.

Le riprese inizieranno probabilmente questo autunno, mentre la location si sposterà tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna e Svizzera.

I prossimi lavori di Jude Law

Jude Law comparirà prossimamente sul grande schermo nei panni di un giovane Albus Silente, mago reso famoso dalla saga “Harry Potter”, nel sequel di “Animali fantastici e dove trovarli”, disponibile al cinema dal 16 novembre 2018; l’attore, inoltre, prenderà parte anche al terzo film della Warner Bros su “Sherlock Holmes”, attualmente in fase di sviluppo. Infine, lavorerà al fianco alla giovane Elle Fanning nel nuovo lavoro di Woody Allen.

L’ultimo volta in cui abbiamo visto Jude Law al cinema è stato invece in “King Arthur – Il potere della spada”, distribuito in Italia da maggio 2017, che avrebbe dovuto essere il primo di una serie di sei film, poi cancellati dalla Warner Bros a causa dell’insuccesso commerciale del primo.

Giada Aversa

28/09/2017