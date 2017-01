Regia: David Leitch, Chad Stahelski

Cast: Keanu Reeves, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Peter Stormare, Ian McShane, Common, Margaret Daly, Alex Ziwak, Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Lance Reddick, Thomas Sadoski

Genere: Thriller, Colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 23 marzo 2017

"John Wick: Chapter Two" riprenderà le vicende dell'assassino interpretato da Keanu Reeves. Questa volta John Wick sarà obbligato a ritornare a combattere poichè un ex socio ha assunto il comando di un gruppo di assassini che agisce a livello internazionale.

John Wick non avrà altrà scelta se non quella di aiutare per l'ex socio, partendo quindi verso Roma, dove verranno messe alla prova le sue abilità di fronte ai killer più spietati del pianeta.