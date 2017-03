John Wick Capitolo 2 – Recensione: il ritorno di un killer

Era il 2014 quando per le prime volte le sale cinematografiche conoscevano John Wick, ex killer professionista costretto dalle contingenze a tornare a lavoro. Il film, con soli 20 milioni di budget, cifra piuttosto bassa per un action hollywoodiani, riuscì ad incassare più 120 milioni nel mondo, rilanciando difatti, la carriera del suo protagonista, Keanu Reeves, che da anni non è azzeccava più una.

Il personaggio di un ex assassino professionista che emerge con riluttanza dalla pensione per vendicarsi, senza pieta, nei confronti di alcuni mafiosi russi, sembrava bene adattarsi alle caratteristiche dell’attore: infelice ma spietato e di nero vestito, prestava tutta la sua agile fisicità in scene adrenaliniche di sparatorie e acrobatiche pratiche di arti marziali.

John Wick Capitolo 2: un debito da saldare

Questa volta, il pretesto per dare inizio al nuovo bagno di sangue è dato dalla visita, inaspettata e indesiderata, di un ex collega di Wick.

Il secondo capitolo, infatti, riparte solo pochi giorni dopo la fine degli eventi del primo. Riuscito a vendicare il torto subito e a recuperare la sua amata Mustang nera del 69’ dalla mafia russa di New York, l’uomo può godere della sua, guadagnata, pensione. Ma si sa il fato non è mai clemente con simili personaggi. Un giorno si presenta alla sua porta il malvivente italiano Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) rivendicando un debito contratto anni prima. L’uomo gli commissiona l'omicidio della sorella Gianna (Claudia Gerini) per assicurarsi il controllo di un'organizzazione malavitosa di respiro internazionale. Wick è costretto a partire per Roma e confrontarsi con alcuni degli assassini più spietati del globo.

John Wick Capitolo 2: tra inseguimenti e omicidi

La trama è un semplice preteso per dar vita a inseguimenti e omicidi perpetrati con pistole, coltelli e quant'altro alla porta di John. In un film del genere a contare non sono tanto i dialoghi (pochi) o la storia (scontata) ma l'azione e la violenza estetizzante. In questo il film riesce bene. Influenzato da un forte gusto postmoderno e da quel linguaggio fumettistico e da videogame, tanto amato da un certo action contemporaneo, la pellicola regala eleganti coreografie d’azioni, abilmente orchestrate dal regista, Chad Stahelski. Non a caso questo (già regista della prima pellicola) prima di intraprendere la carriera registica ha lavorato, in qualità di stuntman, in molti celebri film, tra cui la saga di “Matrix”. Difatti il capolavoro dei fratelli Wachowski aleggia nel film come un fantasma. Pensiamo solo che il cast arruola anche Laurence Fishburne, il Morpheus di “Matrix”. Sebbene non siamo minimamente dalle parti di quel capolavoro, il film sedurrà il pubblici assetato di sangue grazie a una carneficina efferata, magnificamente messa in scena.

Oreste Sacco