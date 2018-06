Regia: Chad Stahelski

Cast: Keanu Reeves, Ian McShane, Hiroyuki Sanada

Durata: n/d

Genere: Azione, colore

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 16 maggio 2019

"John Wick 3 - Parabellum" è il terzo capitolo della saga su John Wick, un ex killer professionista che dopo la morte della moglie, per una serie di spiacevoli eventi, decide di ritornare alla vita che conduceva prima di sposarsi, quella vita in cui non ha conosciuto altro che violenza. Questa volta il protagonista si ritroverà a combattere contro un personaggio della malavita nipponica e il suo clan e contro i suoi ex colleghi, che non vedono l'ora di vendicarsi di lui.

John Wick 3 - Parabellum: il terzo capitolo della saga su un killer con un cuore

"John Wick 3 - Parabellum" è ormai la terza pellicola della serie realizzata con la partecipazione del regista Chad Stahelski, che in passato ha diretto i due precedenti "John Wick" (2014) e "John Wick - Capitolo 2" (2017); anche il ruolo di sceneggiatore è occupato da un nome già noto alla produzione, Derek Kolstad, che ha scritto la sceneggiatura per tutti i tre film sopra nominati.

Per quanto riguarda il cast, Keanu Reeves torna a vestire i panni del protagonista, affermando in un'intervista di essere molto affascinato dal carattere del suo personaggio, che con la sua sensibilità riesce a dare una nuova sfumatura, fino ad ora estranea, a dei film d'azione come "John Wick 3 - Parabellum".

A recitare a fianco di Keanu Reeves ci sono Ian McShane, un noto attore e regista britannico, che torna sul grande schermo nelle vesti di Winston, il personaggio presente anche nei capitoli precedenti; e Hiroyuki Sanada, famosissimo attore giapponese, conosciuto per aver recitato nei film come "Wolverine - L'immortale" (2013) e "Life - Non oltrepassare il limite" (2017).

Nelle sale italiane il film "John Wick 3 - Parabellum" è distribuito da 01 Distribution.