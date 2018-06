John Cena sostituisce Sylvester Stallone in “Project X”

John Cena è entrato a far parte del cast del thriller d’azione indipendente “Project X” con Jackie Chan, ambientato in una raffineria di petrolio cinese in Medio Oriente, sostituendo Sylvester Stallone.

John Cena sostituisce Sylvester Stallone nella pellicola “Project X”, che è stato sviluppato come “Ex-Baghdad”. Il regista Scott Waugh, conosciuto per “Need for Speed” (2014), parte da una sceneggiatura di Arash Amel.

John Cena e Jackie Chan dovranno affrontare insieme una missione in Medio Oriente.

Jackie Chan interpreterà un agente di sicurezza privata cinese che ha il compito di salvare dei lavoratori del petrolio da una raffineria che è stata attaccata a Baghdad. Si allea con un ex agente della Marina, interpretato da John Cena, quando scopre che il vero piano dell’incursione è di rubare il petrolio.

Il personaggio di John Cena, precedentemente, era stato ingannato, credendo di essere in missione per recuperare delle risorse cinesi ottenute illegalmente, una volta capito il raggiro decide di fare squadre con il commando Snow Leopard.

Jackie Chan sarà anche il produttore di “Project X” insieme a Joe Tam, Esmond Ren e Hans Canosa.

John Cena: dalla carriera nella WWE al grande schermo

John Cena è stato visto per l’ultima volta in “Giù le mani dalle nostre figlie” (2018) e sarà tra i protagonisti di “Bumblebee” (2018) di Travis Knight. Cena si è fatto nome come star della WWE prima di iniziare la carriera come attore più di un decennio fa con “The Marine” in 2006.

I suoi crediti comprendono “12 Rounds” (2009), “Legendary” (2010), “The Reunion” (2011), “Un disastro di ragazza” (2015) , “Le sorelle perfette” (2015), “Daddy’s Home” (2015) e “Daddy’s Home 2” (2017), inoltre ha prestato la sua voce al protagonista della commedia animata “Ferdinand” (2017).

Jacki Chan recita dalla fine degli anni ’60 e ha crediti su oltre 150 film. È stato visto per l’ultima volta nella coproduzione cinese di “The Foreigner” (2017).

