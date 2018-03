Dopo i successi di “Anna Karenina” (2012), “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è” (2015) e “L’ora più buia” (2017), Joe Wright torna con un nuovo film ispirato ad un capolavoro di Hitchcock.

Joe Wright: pronto per un nuovo progetto

Secondo i tabloid americani, Joe Wright siederà dietro la macchina da presa per dirigere “The Woman in the Window”. Il film sarà una trasposizione cinematografica del best-seller scritto da A. J. Finn. Alla stesura del copione prenderà parte Tracy Letts, vincitrice del premio Pulitzer per “I segreti di Osage County“, mentre Scott Rudin (“Non è un paese per vecchi“, “The Social Network”) e Eli Bush (“Lady Bird”) saranno i direttori della fotografia. L’intero progetto è sostenuto da Fox 2000.

“The Woman in the Window” è un film incentrato sulla figura della Dr.ssa Anna Fox, che trascorre le sue giornate nella brownstone di New York. La Fox si fortifica bevendo tanto vino, piange davanti a vecchi film e spia i suoi vicini. Con una vena alla “Finestra sul cortile” di A. Hitchcock, Anna vede qualcosa della famiglia Russel che forse sarebbe stato meglio non vedere. Il clan apparentemente perfetto che abita in fondo alla strada nasconde un segreto…

Dopo il successo di “L’ora più buia”, sia agli Oscar che al botteghino, Joe Wright è una figura molto richiesta. Il biopic su Winston Churchill ha incassato ben $144.6 milioni di dollari in tutto il mondo, regalando l’Oscar come Miglior attore protagonista a Gary Oldman e una nomination come come Miglior fotografia.

Wright ha mostrato una particolare affinità per i progetti letterari nel corso della sua carriera, ricevendo il plauso per “Orgoglio e Pregiudizio” (2005) e “Espiazione” (2007).

Il regista e produttore inglese sta lavorando anche ad un altro progetto, l’adattamento di “Stoner” di John Williams. Non è chiaro quale lavoro venga prima alla luce, probabilmente “The Woman in the Window” sarà il primo.

Matteo Farinaccia

27/03/2018