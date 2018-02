L’eredità di Jack Nicholson e Heath Ledger passerà all’attore Joaquin Phoenix, che interpreterà Joker nel nuovo film dell’universo DC Comics di Todd Phillips.

Joaquin Phoenix sarà Joker nel film di Todd Phillips

Todd Phillips, divenuto noto per la trilogia di “Una notte da leoni” e per “Trafficanti”, dirigerà un “origin story” su Joker. Il ruolo del famigerato villain sarà affidato a Joaquin Phoenix (“Il gladiatore”, “Quando l’amore brucia l’anima – Walk The Line”, “C’era una volta New York”, “Lei”, “Vizio di forma”, “Irrational Man”). Pare che l’attore abbia confermato la sua partecipazione al film direttamente al regista, che aveva espresso già mesi fa la sua assoluta preferenza per il ruolo di Joker.

Joaquin Phoenix, ben noto in tutto il mondo per il suo talento (a volte forse sottovalutato), dovrà dare ancora una volta prova della sua versatilità. Soprattutto, però, dovrà tenere alte le aspettative di tutti quei telespettatori affezionati alle precedenti interpretazioni di Joker: quella di Jack Nicholson (nel “Batman” di Tim Burton nel 1989) e quella di Heath Ledger (che ricevette un premio Oscar postumo proprio per la sua interpretazione ne “Il cavaliere oscuro” di Christopher Nolan nel 2009).

Di questo nuovo progetto della Warner Bros. non si sa ancora molto, poichè sono circolate solo voci ma nessuna conferma ufficiale. Inizialmente sembrava che la produzione sarebbe stata affidata a Martin Scorsese, ma le voci non sono mai state ufficializzate. Sappiamo, tuttavia, che l’intento di Todd Phillips è quello di dare un particolare carattere non solo al villain Joker, ma a tutta la pellicola complessivamente, fornendo una prospettiva non ancora mai presa in considerazione prima.

Non è ancora stato annunciato quando inizieranno le riprese del film. In attesa, gli appassionati dell’universo della DC Comics, potranno vedere in azione il Joker interpretato dal premio Oscar Jared Leto nel sequel di “Suicide Squad“.

Claudia Pulella

9/2/2018