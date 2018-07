Joaquin Phoenix nella pellicola sulle origini di Joker

È ufficiale: Joaquin Phoenix interpreterà il ruolo del principe del crimine in un film su Joker. Dopo mesi di voci a riguardo, sembra che Phoenix abbia ufficialmente firmato il progetto. La Warner Bros. produrrà la pellicola, con la regia di Todd Phillips.

Joaquin Phoenix: nei panni di Joker

The Hollywood Reporter ha confermato che Joaquin Phoenix ha ufficialmente deciso di unirsi al progetto basato sui fumetti.

La pellicola sarà una storia sulle origini del più infame nemico di Batman, e si ispirerà all’iconico fumetto di Alan Moore e Brian Bolland The Killing Joke. Todd Phillips, regista della trilogia “Una notte da leoni“, si occuperà della direzione.

Il plot avrà dei toni e dei contenuti dark e sperimentali.

Joaquin Phoenix dovrà competere con delle interpretazioni memorabili di questo personaggio, prima fra tutte quella di Heath Ledger ne “Il cavaliere oscuro” (2008), che ha vinto un Premio Oscar postumo proprio per questo ruolo.

La Warner Bros. potrebbe sviluppare, nel frattempo, un altro film indipendente su Joker, con protagonista Jared Leto, che riprenderebbe l’ interpretazione del personaggio di “Suicide Squad” (2016).

Una serie di film sulle origini dei personaggi più amati

Warner Bros. e DC stanno sviluppando uno striscione “nuove origini” che è separato dalle storie dei personaggi così come le conosciamo. Ciò consente a più attori di giocare più versioni di determinati personaggi, senza sovrapposizioni.

Joaquin Phoenix aveva preso in considerazione l’idea di unirsi al mondo selvaggio dei film a fumetti già da tempo. Infatti, arrivò molto vicino a interpretare il ruolo di protagonista in “Doctor Strange” (2016), ma alla fine si ritirò perché era impegnato con le riprese di altre pellicole. Si può presumere che questo film di Joker sarà davvero un affare unico per Phoenix.

Non c’è ancora una data di uscita per il film Joker, ma The Hollywood Reporter sostiene che le riprese inizieranno a settembre, e quindi potrebbe arrivare nelle sale a inizio del 2019.

Mariateresa Vurro

11/07/2018